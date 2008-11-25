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Sağlık

Erkekler de kadınlar gibi menopoza giriyor

ABD'li bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda, erkeklerin de kadınlar gibi menopoza girdiklerini tespit etti.

25 Kasım 2008 02:00

ABD'li bilim insanları, erkeklerin de kadınlar gibi menopoza girdiklerini tespit etti. 

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Günaydın gazetesinde yayımlanan habere göre; ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarınca yürütülen incelemelerde, 65 yaş üstünde her beş erkekten birinde kadınlarda görülen menopoz hastalığının belirtilerine rastlandığı açıklandı.

Bu erkeklerde menopoz semptomları olan; cinsel içgüdülerde düşüklük, alınganlık, çabuk sinirlenme, yorgunluk, kilo artışı, terlemek, vücut ağrılarının artması gibi durumların sıkça görüldüğü belirtildi. İlerlemiş yaşlardaki erkeklerde de fiziksel ve psikolojik değişiklerin arttığına dikkat çeken doktorlara göre, yaşlanmanın doğal bir parçası olan hormonal değişimler testosteron oranını azaltıyor.

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