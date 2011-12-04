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Politika

Erkekler de kadına şiddete 'Hayır' diyor ISPARTA (A.A)

04 Aralık 2011 20:32

-Erkekler de kadına şiddete 'Hayır' diyor ISPARTA (A.A) - 04.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Barosu önderliğinde hazırlanan, ''Gülen Yüzler'' projesi tanıtıldı.  Bakan Şahin, IYAŞ Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, toplumun kadına yönelik şiddet konusunda bilinçlenmeye başladığını söyledi. Bakanlık olarak, kadına yönelik şiddeti engellemek amacıyla eylem planı çalışması yürüttüklerini belirten Şahin, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da aynı amaç doğrultusunda çalıştığını bildirdi. Şahin, ''Artık erkekler de kadına şiddete 'Hayır' diyor'' dedi.  Şahin, törende, Gülen Yüzler Projesi kapsamında ''Kadına şiddete hayır'' sloganıyla film hazırlayan Yönetmen Osman Sınav'a plaket verdi. Proje kapsamında eğitilen 40 kadın polis adına, temsili 3 kadın polis memuruna sertifikaları, Bakan Şahin tarafından verildi.  Bakan Şahin daha sonra, ''Kadına yönelik şiddet haberleri'' sergisinin açılışını yaptı. Sergi, 7 Aralık'a kadar açık kalacak -Gelincik Çocukevi'ne ziyaret-  Bakan Şahin, Halıkent Mahallesi'ndeki Gelincik Çocukevi'ni de ziyaret etti. Ziyarette ilkokul birinci sınıf öğrencisi Nur Barut, yazdığı ''Annem'' şiirini okuldu. Çocuklarla sohbet eden Bakan Şahin, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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