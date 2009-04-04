Erkekler de hapı yutacak

Güvenli sekste eşitlik... Erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol hapı yolda. Artık onlar da 'haplanarak' partnerlerinin hamile kalmasını engelleyebilecek



Partneriniz size, 'Bundan sonra sen doğum kontrol hapı kullancaksın' derse şaşırmayın! Spermin hareketlerini kontrol eden yeni bir genin incelenmeye başlanması ile erkekler için doğum kontrol hapı üretilmesi imkanı doğdu. Iowa Üniversitesi bilim adamlarının tespit ettikleri 'Catsper 1' adı verilen genin yaydığı proteinler engellendiğinde spermlerin yumurtaya girme anında yaydıkları enerji aktiviteleri düzensizleşiyor ve döllenmenin gerçekleşmesi engelleniyor.



Kalıtsal sağırlık şikayeti ile gelen İranlı bir hastanın ailesindeki kısırlık problemini incelerken genin etkilerini ortaya çıkaran bilim adamları 'Catsper 1'in kontrol ettiği proteinlerin salınımı engellendiği takdirde spermlerin yumurtayı dölleyemeyeceğini iddia ediyor. Sonuçları İnsan Genetiği Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre geliştirilecek bir erkek doğum kontrol hapı en az kadın doğum hapları kadar etkili olabilecek.



Türk erkeği bunu yutmaz



Türk erkekleri doğum kontrolünü, kadınların halletmesi gereken bir sorun olarak kabul ediyor. Bunun sebebi bilgi eksikliği ve bilinçaltında bu durumu 'iktidarsızlıkla' ilişkilendirmesi. Erkekler, ancak 'gayrimeşru' ilişkilerinde bu konuya karşı daha duyarlı davranıyor.

