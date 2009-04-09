Erkekler de diyet destek ürünlerine ilgili

GNC Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Demet Turan, müşterilerinin yarısının erkek olduğunu belirterek, "Erkekler ciddi anlamda kendilerine ürün alıyor. Aldıkları içinde yağ yakıcısı var, kas yapanı var, enerji veren ürünler de var" dedi.



Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteren vitamin ve beslenme destek ürünleri firması GNC'nin Türkiye genelindeki 44. mağazası, İstinye Park'ta Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da katılımıyla açıldı.



GNC Türkiye Pazarlama ve Satış Direktörü Demet Turan, vitamin, diyet, kozmetik ve sporcu ürünleri dahil 10 kategoride ürüne sahip mağazalarının sayısının Türkiye'de spor ve sağlıklı yaşama ilgiyle birlikte arttığını ifade etti.



Ürünlerinin yüzde 10'unun sporcu destek ürünleri olduğunu hatırlatan Turan, Türkiye'nin spor yapmaya yeni başladığını söyledi.



Bundan 5 yıl öncesinde spor salonu arandığında sadece mahallelerdeki küçük spor salonları ya da çok büyük birkaç tane salonun olduğunu anlatan Turan, Türkiye'de şu anda birçok spor salonu zincirinin de kurulmaya başladığını bildirdi.



Sporun bir sosyal aktivite olmaktan çıkarak sağlıklı yaşam biçimi haline gelmeye başladığını belirten Turan, bahar mevsimi ile birlikte diyet ürünlerine de büyük talep olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Özellikle Mart ayından itibaren hem spor salonları çok kalabalıklaşır hem de bizim diyet ürünleri satışımız artar. Bayanlar bikini giymeden önce kilolarına dikkat etmeye yöneliyor. İlginç bir şey daha var. Müşterilerimizin yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek... Aslında mağazacılıkta bütün alışverişi kadın yapar bu oran yüzde 70'e 30'dur. Ama bizde bu oran 50'ye 50. Erkekler ciddi anlamda kendilerine ürün alıyor. Aldıkları içinde yağ yakıcısı var, kas yapanı var, enerji veren ürünler de var."



Pazartesi sendromu



Gıda mühendisleri, biyologlar ve eczacılardan oluşan danışman bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Turan, aynı zamanda internet üzerinden de sipariş aldıkları söyledi.



Turan, "İnsanlar artık internette gezerken de 'sağlıklı yaşam için neler yapabilirim' konusunu sürekli araştırıyor. Çok ilginç, bizim internet sayfamızın en çok tıklanma zamanı pazartesi günleri saat 11.00. Herkes pazartesi günü sağlıklı yaşama kararı veriyor ve diyete, spora başlıyor" diye konuştu.



Diyet ve sporcu ürünlerinin yanında vitamin, mineral ve yaşlanmaya karşı destekleyici ürünlere sahip olduklarını belirten Turan, bunların ilaç olmadığını ve tek başına tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.



Turan, şunları kaydetti:



"İnsanlar 35'inden sonra yaşlanma sürecine giriyor, vücudunuzdaki bazı mineraller ve vitaminler eskisi gibi üretilmiyor. Ürünler daha iyi yaşlanabilmek için kullanılabilir. Bunlar Tarım Bakanlığından onaylı, kesinlikle bir ilaç değil, gıda takviyesidir. 'Şunu iyileştirir' gibi bir şey kesinlikle demiyoruz."



(AA)