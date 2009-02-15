Erkekler de botoks yaptırıyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik, Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Emiroğlu, özellikle kadınların kırışıklık tedavisi için tercih ettikleri botoksu, artık erkeklerin de alın çizgilerini yok etmek için uygulattıklarını söyledi.



Emiroğlu, yaptığı açıklamada, dünyada 20 yıldır uygulanan ve Türkiye'de de 1994 yılından beri kullanılmaya başlanan botoks uygulamalarının kırışıklıklar ortaya çıkmadan yapılmaya başlanması gerektiğini belirtti.



"Kırışıklar iyice ortaya çıktıktan sonra botoks uygulamasıyaptırmaktansa, ortaya çıkmaya başladıktan sonra yapılması en doğru uygulamadır" diyen Emiroğlu, botoks işleminin ileriye dönük olarak kırışıkların oluşmasını engellemek için 6 ayda bir mutlaka yapılması gerektiğini, böylece giderek verilen botoks miktarının da azalacağını dile getirdi.



Botoks uygulamasının estetik dışında da her yerde kullandığına dikkati çeken Emiroğlu, şunları kaydetti:



"Doz ayarlaması mutlaka ehil ellerde yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl bir genelge yayımladı. Plastik cerrahlar ve dermatologların dışında kimsenin botoks yapmaması gerektiği belirtildi. Kuaför ya da güzellik salonlarında yapılan botoks, doz ayarlaması yapılmadan bilinçsizce uygulanıyor. Bunun sonucunda da kaslar ölüyor ve birbirine benzeyen, donuk adeta maske şeklinde yüzler ortaya çıkıyor. Yüzün asimetrisi bozuluyor. Gereğinden fazla kullanıldığında adale felç oluyor. Böylece mimik kalmıyor, hep birbirine benzer yüzler ortaya çıkıyor."



Günümüzde botoks uygulamasının erkekler arasında da giderek yaygınlaştığına işaret eden Emiroğlu, özellikle bankacı ve doktorların botoksu çok sık tercih ettiğini dile getirdi.



Prof. Dr. Murat Emiroğlu, şunları söyledi:



"Erkekler artık çok sık botoksu tercih ediyor. Özellikle yüz yüze iş yapan erkekler botoksu kullanıyor. Erkekler daha çok alın çizgisi ve kaz ayağı için bize geliyor. Özellikle 35-50 yaş arası erkekler botoks yaptırıyor. Botoks 10-15 dakikalık bir işlem. Bu yüzden de çok tercih ediliyor. Kadınlar ise en çok alın ve göz çevresi için botoks yaptırıyor. Yanaklardaki düşmeler içinse daha çok dolgu tercih ediliyor."



(AA)