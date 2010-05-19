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Sağlık

Erkekler daha yalancı

Sevgililerinin yalan söylediğinden şüphelenen kadınlara bilim adamlarından yanıt geldi.

19 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiliz araştırma şirketi OnePoll, erkeklerin kadınlardan daha çok yalana başvurduğunu açığa çıkardı. Buna göre erkekler günde üç, yılda ortalama bin 92 kez yalan söylüyor. Günde iki kez yalan söyleyen kadınların yıllık yalan skoru 728'le sınırlı kaldı.


Araştırmaya göre erkekler en çok kötü alışkanlıklarını, kadınlarsa duygularını gizlemek için yalana başvuruyor.


İşin daha da ilginç yanı yalan söyleyen erkeklerin çok azı suçluluk duyuyor.


Bilim Müzesi'nin desteğiyle gerçekleşen araştırmada 3 bin kişi incelendi. Bilim adamları araştırmanın nöroloji, genetik ve psikolojiye ışık tutacağını açıkladı.

Kadınlar

•Başım ağrıyor
•Bir şeyim yok, aksine iyi sayılırım
•O eski gri tişörtünü hiç görmedim
•Bunu indirimden aldım, çok ucuz
•Bu her zaman istediğim şeydi


Erkekler

•Eski arkadaşlarla buluştum, çok içmedim
•Yoldayım, 5 dakikaya kadar yanındayım
•Saatlerdir trafikteyim
•Pardon ya telefonunu duymamışım
•Bu her zaman istediğim şeydi

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