Erkekler daha uzun sürede hazırlanıyor

T24

Dünyaca ünlü otel zinciri Travelodge için yapılan araştırma, erkeklerin duş almak, tıraş olmak, cilt bakımı, saçına şekil vermek ve kıyafet seçmek için her gün ortalama 81 dakika harcadığını gösterdi.Kadınların vücut temizliği, saç bakımı, kıyafet seçimi ve makyajını tamamlayıp dışarı çıkması ise ortalama 75 dakika sürüyor.Araştırmaya göre erkekler duşta 23 dakika kalırken, kadınların duşta geçirdiği süre 22 dakika.Duşun ardından erkekler için 18 dakika süren tıraş süreci başlıyor. Kadınların bacakları ve koltuk altlarındaki tüyleri alması için 14 dakika yeterli oluyor.Erkeklerin cilt bakımı da kadınlardan bir dakika daha uzun sürerek 10 dakika alıyor.Kıyafet seçmek için erkeklerin harcadığı süre 13 dakika. Kadınlar ise ne giyeceklerine 10 dakikada karar veriyorlar.