Erkekler daha korkak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nce gerçekleştirilen araştırma, erkeklerin diş tedavilerinde kadınlardan daha fazla korktuğunu ortaya koydu. Araştırma sonucunda erkeklerin diş hekimi ve diş tedavisi korkularının kadınlardan yüzde 12 oranında daha fazla olduğunu tespit edildi.

Araştırmaya göre, diş tedavisi olması gerekenlerin diş hekimi ve diş tedavisi korkusu nedeniyle randevu almaya veya tedaviye gitmiyor. En fazla korku “iğnenin görülmesinde ve iğne yapılırken” oluşuyor.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Bodrumlu, hastaların korku düzeylerini belirleyerek korku uyandıran durumların dikkate alınıp tedavinin ona göre gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan araştırmada 16 yaş üstü bin 335 kişiyle görüşüldüğü belirtti.

hurriyet.com'da yer alan habere göre Dr. Bodrumlu, “Araştırmamızın sonucunda hastaların yüzde 59'unun diş hekimi ve diş tedavisinden korktuğunu belirledik. Bu hastaların toplam 19 ayrı konuda değerlendirilen korku analizlerinde, erkeklerin diş hekimi ve diş tedavisi korkularının kadınlardan yüzde 12 oranında daha fazla olduğunu tespit ettik. Erkeklerin korku sırasında nefes alıp vermesi ve kalbinin hızlı çarpması izlenirken, kadınlarda kasların kasılması ve kalbin hızlanmasını gözledik.” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Bodrumlu, hastaların korku düzeylerinin farklılıklar gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Tedavi işlemleri sırasında hastaların yüzde 37,2'sinde kasılma, yüzde 34,4'ünde kalbin hızlı çarpması, yüzde 28,6'sında hızlı nefes alıp verme, yüzde 58'inde iğne yapılırken korkma, yüzde 54'ünde iğneyi görünce korkma belirledik. Diş hekimi ve diş tedavisi korkusu, rahat çalışmayı engelleyen önemli bir sorun. Bu nedenle hastaların korku düzeyleri hakkında bilgi sahibi olunması önemli.”