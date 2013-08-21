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Sağlık

Erkekler cilt kanserine karşı daha hassas

İngiltere'de ölümcül olabilen malign (kötü huylu) melanom vakalarının, 30 yıl öncesine kıyasla 5 kat artmasında, fazla güneşlenmenin ve solaryumda bronzlaşmanın etkili olduğu düşünülüyor

21 Ağustos 2013 19:16


İngiltere'de yapılan bir araştırma, birbirine yakın oranda erkek ve kadının cilt kanserine yakalanmasına karşın erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Cancer Research UK adlı kanser araştırmaları kuruluşu tarafından yürütülen araştırmaya göre, en tehlikeli cilt kanseri türü olan malign (kötü huylu) melanom her yıl İngiltere'de 1300 civarında erkeğin ve 900 civarında kadının ölümüne yol açıyor.

Üstelik kadın ve erkek hastalar arasındaki bu fark açılma eğiliminde. Uzmanlar, erkeklerin tıbbi yardım almayı ertelemesi kadar, biyolojik sebeplerin de bu farkta rol oynadığı görüşünde.

 

Kadın-erkek farkı

 

Cancer Research UK araştırmacısı dermatolog Prof. Julia Newton-Bishop, kadınların daha güçlü bağışıklık sistemi olduğunu düşünüyor.
 
Alman araştırmacılar ise, erkeklerin deri-cilt kanserine yakalanma riskini artıran bir gen keşfetti.
Çalışmalarını Leeds Üniversitesi'nde sürdüren Prof. Newton-Bishop, düşüncelerini şöyle açıklıyor:

"Araştırmalar, cinsiyetler arası farklılığın, kısmen, erkeklere daha ileri aşamalarda melanom teşhisi konmasından ileri geldiğini gösteriyor. Ama farklılığın arkasında güçlü biyolojik sebepler olduğunu da görüyoruz. Erkeklerle kadınların bedenlerinin neden melanoma farklı şekilde karşı koyduğunu anlamaya çalışıyoruz."

Erkeklerin kansere direnişinin her geçen aşamada zayıfladığına dikkat çeken Prof. Newton-Bishop, "Bunun hormonlardan çok bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz, çünkü menopoz öncesi ve sonrası gidişat aynı" diyor.

 

Geç kalmayın

 

Bir başka sorun, kanserin geç teşhis edilmesi. Kadınlardan farklı olarak, erkeklerde kanser, vücutta daha kolay fark edilebilecek kol ve bacak gibi yerlerde değil, sırt bölgesinde daha çok görülüyor. Uzmanlar bu yüzden, özellikle erkeklere, sırtlarını kontrol etmekte yakınlarından yardım istemelerini tavsiye ediyor.
 
İngiltere'de ölümcül olabilen malign (kötü huylu) melanom vakalarının, 30 yıl öncesine kıyasla 5 kat artmasında, fazla güneşlenmenin ve solaryumda bronzlaşmanın etkili olduğu düşünülüyor.

Günümüzde İngiltere'deki 100 bin erkeğin yüzde 17,2'sinde melanom görülüyor.
Cilt kanserinden korunmak için, UVA ışınlarına karşı etkili ve güçlü güneş koruma faktörlü (en az SPF 15) güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ayrıca, ortaya çıkan yeni benlere ve bunlarda kaşınma, acı ve kanama gibi belirtiler olup olmadığına dikkat edilmeli.

Cildinde fazla sayıda ben ve çil olanlar, cildi güneşte hızlı yananlar, kızıl veya sarı saçlılar, açık göz rengi olanlar ve ailesinde cilt kanseri vakası bulunanlar özellikle dikkatli olmalı.

Melanom tedavisinde başarılı sonuç alınabilmesi, erken teşhis edilebilmesiyle bağlantılı.

 

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