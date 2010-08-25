-ERKEKLER BU KIŞ ''FİT'' OLACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Firmaların sonbahar ve kış sezonu hazırlıklarını tamamladıkları belirtilirken, bu yıl da klasik renklerin hakim olduğu koleksiyonlarda, erkekleri daha gösterişli kılacak dar (fit) kalıpların ön plana çıktığı bildirildi. Bir giyim firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun, piyasalarda yaşanan canlanmanın tekstilde de kendini hissettirdiğini belirterek, ''Yaz sezonu canlılığı beklentimizin üzerinde geçti, sonbahar ve kış sezonundan da çok umutluyuz'' dedi. Firma olarak yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Coşkun, erkeklerin ''güzel giyinmeye'' isteklerindeki artışın, firmalara da ilham verdiğini söyledi. Bu yıl firma olarak geçen yıla göre yaklaşık 2 katı bir seçenek sunacaklarını ifade eden Coşkun, ''Bu yıl koleksiyonlarda erkek giyimde, koyu renkler hakim. Kesimlerde ise erkeği daha gösterişli kılacak fit kalıplar var. Sonbahar kış koleksiyonumuzda erkeklere trikolarda 500'e yakın, mont ve kaban grubunda ise 100'ün üzerinde seçenek sunacağız'' diye konuştu. -YENİ TREND 2 DÜĞME- Gömleklerde de takım elbiseler gibi fit kalıpların koleksiyonlarda yerini aldığını belirten Coşkun, 3 düğmeli ceketlerin ise bu yıl tarih olacağını bildirdi. Coşkun, ceketlerin bu yıl 2 düğmeli olacağını ifade ederek, ''Erkeklerin modayı yakından takip etmesi firmaları da hareketlendirdi. Firmalar artık, uluslararası moda fuarlarındaki en yeni modelleri anında Türkiye'ye taşıyor'' dedi. Başka bir giyim firmasının Genel Müdürü Selahattin Taşkınırmak da sonbahar kış sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını hatta 2011 yaz sezonu çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi. -4 MEVSİMLİK İNCE KUMAŞLAR- Bu yıl erkek giyimde siyah, gri, kahverengi ve füme tonlarının ağırlıklı olacağını belirten Taşkınırmak, ''Kumaşlarda ise kalın kumaşlar yerine 4 mevsimlik ince kumaşlar tercih edildi'' dedi. Kaşe ve kadife kumaşların ön plana çıktığını bildiren Taşkınırmak, şöyle konuştu: ''Sonbahar kış sezonunda kalıp olarak ise dar kalıplar dikkati çekiyor. Çift yırtmaç yerine tek yırtmaç, 3 düğme yerine ise iki düğme yer alıyor. Takımlarda kol ve etek boyları kısalırken, pilesiz pantolanlar revaçta. Bu kış kruvaze ve mono yakalı takımlar erkeği daha hoş gösterecek.'' Taşkınırmak, kumaşlarda kalın çizgiler yerine kendinden desenli, ince çizgili kumaşların da daha çok tercih edildiğini kaydetti.