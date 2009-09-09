Erkekler bu filmi çok sevecek

Yedi Kocalı Hürmüz filminin yönetmeni Ezel Akay, bu filmi erkeklerin çok seveceğini söyledi.

TRT 2'de ekrana gelen Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu 'Boğaziçi'nden' programının konuğu Yedi Kocalı Hürmüz filminin yönetmeni Ezel Akay oldu.

Tekelioğlu, filmi kadınların daha çok beğeneceği bir film olarak duyduğunu anlatınca araya giren Ezel Akay, "Ben erkeklerin acayip beğeneceğini de düşünüyorum. Çünkü çok güzel kadınlar var. Bütün kadınlık numaralarını öğrenebilirler bu filmde. Hiçbir gizi, sırrı kalmayacak ve bu mesele sona erecek" diye konuştu.

Filmdeki erkeklerin hepsinde çok can sıkıcı arızalar bulunduğunu ifade eden Ezel Akay, "Hürmüz'ün bir koca daha demesinin esas nedeninin aslında aradığını bulamaması olduğunu anlıyoruz" dedi.