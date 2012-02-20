Erkeklerin vücut dili şifresi çözüldü

T24 - ABD’li vücut dili uzmanı Patti Wood “Cosmopolitan” dergisine verdiği röportajında erkeklerin bazen farkında olmadan vücut dilini kullanarak karşısındaki kadına birşeyler anlattığını belirtti. Wood bazı temel hareketleri şöyle yorumladı

Gözlerinize uzun uzun bakıyorsa

"5 saniyeden fazla yoğun bir göz teması doğal olarak yapılamaz. Gözlerinizin içine bundan daha uzun bir süre bakıyorsa bilin ki sizinle ilgileniyor."

Yüzünde yarım bir gülümseme varsa

Wood içten bir gülümsemenin yüzün bütün kaslarının kullanılmasıyla oluştuğunu belirtirken şunları söyledi: “Tam anlamıyla gülümsemeyen bir erkeğin suratının iki tarafı da farklı bir hikaye anlatır. Bu da samimiyetsizliği doğurur.”

Otururken baş parmakları birbirine değiyorsa

Wood bu oturuş pozisyonu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Kendine güvenmeyen bir erkek bu şekilde oturur. Ondan hoşlandığınızı bilmeye ihtiyacı var."

'Size bakarken başını yere yatırıyorsa'

"Bir kafede ya da barda otururken göz göze geldiğiniz erkek hafif gülümseyerek başını yana eğiyor. Bu sizinle ilgilendiğini gösterir.