Erkekler, bel kıvrımına sahip kadınları neden daha çekici bulur?

Teksas Üniversitesi’nin yaptığı bir psikoloji çalışması; modern erkeğin bel kıvrımına sahip kadınlar tercihini, tarih öncesi etkilere ve evrimsel sürece dayandırarak bugünün güzellik standartlarına yeni bir ışık tutuyor.

Evolution and Human Behavior ‘da yayınlanan çalışmada; erkeğin eş seçiminde, kalçadan itibaren 45.5 derecelik bir kıvrımın kadın atalarda gebelik durumlarına yönelik daha iyi bir destek sağlayan “teorik olarak bel kıvrımının optimal açısına” sahip kadınları tercih ettikleri araştırıldı.

Teksas Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan David Buss, “Araştırmanın ilginç olan kısmı; insan morfolojisinin -burada bel kıvrımı oluyor- cinsel farklılıklarının özellikleri arasındaki sıkı ilişkiye ve evrimleşmiş çekicilik standartına dair bir başka bilimsel açıklama getiriyor oluşu. Bu da güzelliğin tamamen rastgele olmadığına ya da sosyal bilimlerde yaygın olarak inanılan “güzellik görecelidir” yaklaşımına dayanmadığına yönelik önemli deliller sunuyor ve aksine mantıksal bir uyuma sahip olduğunu destekliyor” diyor.

Erkeklerin en çekici bulduğu görüntü, optimum 45 derecelik bel kıvrımı

Bilimfili'nde "Erkeğin; Kadında Belirli Bir Vücut Tipini Seçmesinin Evrimsel Kökleri Var" başlığıyla yer alan habere göre, araştırma iki çalışmayı içeriyor. İlk olarak kadınların bellerindeki mevcut kıvrımı etkileyen omurlarla ilgili önemli bir özellik olan omursal kıvrıma bakıldı. Yaklaşık 100 erkek doğal spektrumda değişen omur kıvrımlarını gösteren; üzerinde oynanmış bazı görüntülerin çekiciliklerini oyladılar. Erkeklerin en fazla ilgi çekici buldukları görüntüler sonucu kadınların optimum bel kıvrımı 45 derece olarak varsayıldı.

Araştırmacılardan David Lewis,“Bu omur yapısı kadının hamile olduğunda vücut ağırlığını kalçası üzerinde dengelemesinin bir sonucu olabilir. Bu kadınlar; hamilelik sürecinde yiyecek arama noktasında daha aktif olarak yer alabileceklerdi ve omursal rahatsızlıklardan daha az etkileneceklerdi. Dolayısıyla; bu kadınları tercih eden erkek; seçtiği eşin kendi çocuğunu daha iyi bakabileceğini ve herhangi bir sakatlanma olmadan birden fazla hamilelik dönemi olabileceğini düşünür” diyor.

Erkekler kalça büyüklüğüne bakmaksızın, optimum bel kıvrım sahip kadınları tercih ediyor

İkinci çalışma ise; erkeklerin bu açıyı tercih etmelerinin sebebinin; bunun geniş kalçaları ortaya çıkardığı mı; yoksa gerçekten de omurların sahip olduğu bu açının kendisine mi dayalı sorusuna yönelikti.

Yaklaşık 200 erkeğe; değişik kalça büyüklüğü olan ancak omursal bükülmenin 45.5 derece olduğu kadınların görüntüleri gösterildi. Araştırma sonucunda; erkeklerin, kalça büyüklüğüne bakmaksızın, optimum bel kıvrım açısına sahip kadınları tercih ettikleri görüldü.

Makalenin yazarlarından Eric Russell; bu durumun erkeklerin, kalça ağırlıklarını dengeleyen belirli bir omursal kıvrım açısı gösteren kadınları tercih ettiklerini gösterdiğini söylüyor. Bu morfoloji ve erkeklerin buna bağlı psikolojik seçimi binlerce yılı aşkın bir evrimle ortaya çıkmış olabilir.

Lewis, “Çekicilik ölçülerimizi içeren, evrimsel süreç ile modern insanın psikolojisi arasındaki bu sıkı uyum; evrimsel yaklaşımın, yalnızca doğal bilimlere dair bilgimizi genişletme noktasında değil aynı zamanda sosyal bilimlere dair bilgimizi de genişleten bir kullanışlığa sahip olduğunun altını çiziyor” diyor.