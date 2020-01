Erkekler 'aldatılma' şüphesiyle dedektife gidiyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da özel dedektiflik hizmeti veren Nejat Değirmencioğlu, en çok erkeklerin aldatılma şüphesiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, \"Yüzde 80\'i, şüphesinde haklı çıkıyor. Şüpheleri boşa çıkanlar ise \'Çok şükür\' diyerek, ayrılıyor\" dedi.

Dedektiflik ve soruşturma biriminin sahibi 34 yaşındaki Nejat Değirmencioğlu, Antalya\'da, 6 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. Pamukkale Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu Değirmencioğlu, 2007 yılında Danimarka\'da ardından ABD\'de 6 ay özel dedektiflik eğitimi aldı. Kursları başarıyla bitirip, her iki ülkeden dedektiflik sertifikası alan Değirmencioğlu, 2008 yılında Antalya\'da dedektiflik bürosu kurdu. Değirmencioğlu, çoğunlukla avukatlar olmak üzere resen başvurular için delil toplarken, akıllarındaki soru işaretlerini gideriyor.

Değirmencioğlu, \'Filmlerdeki gibi otomobil içerisinde kahve içip, hamburger yiyerek, iş yapmıyoruz\' derken, açılan dosyalarda mahkemelere delil oluşturacak nitelikte detaylı çalışma yaptıklarını belirtti. Aldatma ya da aldatılma şüphesi, adreslerle kayıp kişilerin bulunması, cinayet ve dolandırıcılık olaylarının çözümü gibi birçok konuyu fotoğraflı ve videolu delilleriyle müşterilerine sunduklarını anlatan Değirmencioğlu, \"Ekibimiz, titiz bir şekilde 7/24 dışarıda dosyalarını takip eder; en sonunda rapor halinde sunar. Yeter ki başvuranlar, bize net ve açık bir şekilde ne istediklerini söylesin\" diye konuştu.

\'EN ÇOK ERKEKLER BAŞVURUYOR\'

Değirmencioğlu, takip ettikleri dosyaların çoğunluğunun \'aldatılma\' şüphesiyle açıldığını söyledi. \'Aldatılma\' şüphesiyle takip ettikleri dosyaların yüzde 50\'sinden fazlasının ise erkek müşterilere ait olduğunu belirten Değirmencioğlu, \"Çoğunlukla bilinçli insanlar, bize başvuruyor. Ne istediklerini biliyorlar. Ev hanımı da var, CEO da var; ancak erkeklerin en büyük şüphesi, \'Acaba karım ya da sevgilim beni aldatıyor mu?\'\" diye konuştu.

\'BAŞVURANLARIN YÜZDE 80\'İ HAKLI ÇIKIYOR\'

Dosya açanlara makul fiyatlarla yardımcı olduklarını dile getiren Değirmencioğlu, işin süresine göre araştırma maliyetinin 25-30 bin TL\'yi bulduğunu kaydetti. Çok cüzi fiyatlarla da tatmin edici sonuçlara ulaşıldığını söyleyen Değirmencioğlu, \"Erkekler de kadınlar kadar kuvvetli hislere sahip. \'Aldatılma\' şüphesiyle bize başvuran erkeklerin yüzde 80\'i, şüphelerinde haklı çıkıyor. Şüphesi boşa çıkan yüzde 20\'lik kesim ise \'Çok şükür\' diyerek, sevinçle ayrılıyor\" dedi.

ÜCRETSİZ MADDE BAĞIMLILIĞI TESPİTİ

Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, uyuşturucu dosyalarını ele alan ekip, bu hizmeti ise ücretsiz sunuyor. Değirmencioğlu ve ekibi, 8-13 yaş arasındaki çocuğunun madde bağımlısı olduğunu düşünen ailelerin başvurusunu ücretsiz takip ediyor. Antalya\'da madde bağımlılığının çok fazla olduğunu kaydeden Değirmencioğlu, \"Biz de bu sorunun çözümüne bir nebze olsun katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz, bu yaş aralığındaki çocukların bağımlı olduğunu tespit ettikten sonra yalnız bırakmıyoruz. Tedavisini yaptırıyoruz. Şimdiye kadar başvuran aileler oldu ve tedavilerini tamamladık\" diye konuştu.

DOSYAYI TERSİNE ÇEVİRTEN İLGİNÇ OLAY

Açtıkları dosyalarda zaman zaman seyrin tersine döndüğünü, beklenmedik sonuçlarla da karşılaştıklarını belirten Değirmencioğlu, yakın zamanda yaşadıkları bir olayı ise şöyle anlattı:

\"Bir kadın, eşinin kendisini aldattığı şüphesiyle bize başvurdu. Akabinde her gün bizi aramaya başladı. Sürekli \'Eşim nerede?\' diye sordu. Bir süre sonra durumdan şüphelendim ve dosyayı tersine çevirdim. Arkadaşlarımız, kadını takip etmeye başladı. Kısa süre sonra bize başvuran kadının, kocasını aldattığını tespit ettik. Yakalanma korkusuyla bizi eşinin arkasına bekçi gibi takmış.\"

MÜŞTERİ GİBİ FUHUŞ PAZARLIĞI

Türk ve Rus çiftin çocuk velayeti davasında karşılaştığı ilginç dosyayı da paylaşan Değirmencioğlu, “Erkek Türk, kadın Rus. Güzel bir evlilikleri var. 4 yaşlarında da erkek çocukları var. Sonra bu çift kavga edip evlerini ayırıyor ve boşanma davası açıyorlar. Ancak anne çocuğu vermiyor. Baba da çocuğu almak için ısrar ediyor. Dava devam ederken bir gün adama, eşinin gece yarılarına kadar dışarıda olduğunu söylüyor arkadaşları. Adam bize geldi ve eşinin takip edilmesini istedi. Takip ettik ve baktık ki kadın fuhuş yapıyor. Bunu adama söylediğimizde kabul etmedi itiraz etti. Sonra bunu delillendirmek için kadınla fuhuş pazarlığı yaptık, fotoğrafladık\" dedi.

45 YIL SONRA GELEN BABALIK

Sevindirici buluşmalara da sebep olduklarını belirten Nejat Değirmencioğlu, ilginç bir buluşmayı da anlattı. 1 yaşından itibaren babasını hiç görmeyen ve öldüğünü düşünen bir müşterisini yıllar sonra babasına kavuşturduğunu aktaran Nejat Değirmencioğlu, yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Adam 45 yaşındaydı. 1 yaşındayken babasının öldüğünü söylüyorlar. Babasını hiç tanımıyor. Annesiyle birlikte aynı evde yaşamaya devam ediyor. Annesi ölmeden önce son aylarda ciddi derecede alzheimer oluyor ve geçmişle ilgili bilgiler veriyor. Sürekli babasından bahsediyor. Durumdan şüphelenen adam babasının yaşadığını düşünüyor ve bize geldi. Babanın mesleğinden ve isminden yola çıkıp o yaş grubunda insanları eledik. Ve babasını bulduk. Adam çocuğunu kabul etti. Evlilik dışı bir çocukmuş ve babanın öldüğü söylenmiş.\"

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK

Değirmencioğlu, bir başka olayı ise şöyle aktardı:

\"15 yıllık evli çift devlet memuru. Adam her yıl arkadaşlarıyla tatile gidiyor. Bu artık rutine dönüyor. Bir gün yine eşine, arkadaşıyla tatile gideceklerini söylüyor. Kadın durumdan şüpheleniyor. Bize geldi. Dosyayı açtık ve takibe başladık. Birkaç gün sonra kadını çağırdık ve kadın büromuzdan ambulansla hastaneye götürüldü. Sonuç çok ilginçti. Adamın evlilik dışı başka bir kadından çocuğu varmış ve her yıl arkadaşlarıyla tatile gittiğini söyleyerek çocuğuyla vakit geçiriyormuş.\"

ERKEKLER SOLUĞU MAHKEMEDE ALIYOR

Nejat Değirmencioğlu, aldatılma konusunda şüphelerinde haklı çıkan erkek müşterilerinin soluğu mahkemede aldığını belirterek, \"Sunduğumuz dosya onlara bir delil oluyor. Müşterilerimizin eğitim seviyesi yüksek olduğu için öldürme ya da kadına yönelik herhangi bir şiddet olmuyor. Zaten öyle bir durumun olması ihtimaline karşı biz de kendimizce bazı önlemler alıyoruz\" dedi.



