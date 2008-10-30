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Yaşam

Erkekler aldatıldığını çabuk anlıyor

Erkekler kadınlara kıyasla sadakatsizliği daha çabuk fark ediyorlar ama aynı zamanda da eşlerinden, sadık oldukları zaman bile şüphe duyabiliyorlar.

30 Ekim 2008 02:00

Erkekler kadınlara kıyasla sadakatsizliği daha çabuk fark ediyorlar ama aynı zamanda da eşlerinden, sadık oldukları zaman bile şüphe duyabiliyorlar.

Erkeklerin sadakatsizliği fark etmekte daha başarılı oldukları belirlendi. Bilim adamları, araştırma kapsamında 203 heteroseksüel çifte, ilişkileri üzerine sorular yöneltmiş. Erkeklerin yüzde 94’ü eşinin kendisini aldattığını fark ettiğini söylerken, bu oran kadınlarda yüzde 80’de kalıyor.

Human Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın sonucuna göre, erkekler kadınlara kıyasla sadakatsizliği daha çabuk fark ediyorlar ama aynı zamanda da eşlerinden, sadık oldukları zaman bile şüphe duyabiliyorlar.

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