Erkekler, ağustos ayında en az 31 kadını öldürdü, en az 122 kadına şiddet uyguladı, en az 4 çocuğu öldürdü. Aralarında oğlan çocukların da olduğu en az 20 çocuğu istismar eden erkekler, en az 21 kadını taciz etti. Erkekler en az 50 kadını da seks işçiliğine zorladı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ağustos 2020'de en az 31 kadını ve kadınların yanlarında bulunan dört erkeği öldürdü, 13 kadına tecavüz etti.

Ağustos’ta en az kadının 25 ölümü (Maraş 2, Sivas, Ağrı 2, Mardin 2, Zonguldak 2, Urfa, Antalya 2, Hakkari, Denizli, Antep, Van, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Trabzon 2, Konya, İzmir, İstanbul, Aydın ) basına şüpheli olarak yansıdı.

Ağustos 2020’de erkekler Diyarbakır’da bir ve Ankara’da iki kadını öldürmeye teşebbüs etti, Antep’te bir kadının ölümü basına “faili meçhul cinayet” olarak yansıdı. Ayrıca erkekler, Batman ve İstanbul’da bir kadını intihara sürükledi.

2019-2020 Erkek Şiddeti

2019’un ilk sekiz ayında en az 224 kadını öldürdü, 37 kadına tecavüz etti, 367 kadını seks işçiliğine zorladı, 152 kadını taciz etti, 158 çocuğu istismar etti. Erkekler 2019’un ilk sekiz ayında 390 kadına da şiddet uyguladı.

2020'nin ilk sekiz ayında erkekler, 186 kadını öldürdü, 97 kadını taciz etti, 181 çocuğu istismar etti, 53 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 607 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 493 kadına şiddet uyguladı.