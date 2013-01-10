Erkekler 2012'de 165 kadın öldürdü, 150 kadına tecavüz etti

Erkekler 2012'de 165 kadın, 14 çocuk, üç bebek ve 15 erkek öldürdü; 150 kadına tecavüz etti, 210 kadını yaraladı, 137 kadını taciz etti.

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, Erkekler 2011'de 257 kadın, 32 erkek, 14 çocuk ve iki bebek öldürdü, en az 102 kadın ve 59 kız çocuğuna tecavüz etti.

Kadınları en çok kocaları öldürdü ve yaraladı, tanıdıkları erkekler tecavüz etti, tanımadıkları erkekler taciz etti. Şikayette bulundukları, koruma talep ettikleri, tedbir kararı çıkarttıkları halde 24 kadın öldürüldü, 21 kadın ağır yaralandı.

Cinayet

Erkekler 2012'de 165 kadın, 14 çocuk, üç bebek ve 15 erkek öldürdü. En çok kadın katli İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşandı.

Mart ayı itibarıyla şiddet gören kadınlara verilen koruma tedbirlerinin sayısı arttı, ancak bu da onları korumaya yetmedi. 24 kadın hukuki süreci başlatmalarına rağmen öldürüldü:

* Öldürülen dokuz kadın defalarca şikayette bulunmasına rağmen şikayetleri kayda alınmadı. İki kadın koruma talebine cevap alamadı.

* Yedisi saldırganları hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmasına rağmen öldürüldü.

* Bir kadının katili ceza almış ancak denetimli serbestlik kapsamında dışarı çıkmıştı, birinin ise cezasının açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti, birinin aldığı hapis cezası ise paraya çevrilmişti.

* Bir kadın adliye önünde boşanma dilekçesi yazarken, birisi koruma kararını uzatmak için evden çıktığı sırada öldürüldü.

* Bir kadın ise koruma kararına ve sığınmaevine yerleştirilmesine rağmen öldürüldü.

Cinayetlerin yüzde 45'i ateşli silahlarla, yüzde 38'i bıçakla işlendi. 11 erkek boğarak, yedi erkek döverek, üçü baltayla, biri işkence yaparak, biri ise arabayla ezerek öldürdü.

Kadınların yarısından çoğunu kocaları öldürdü. 85 kadını kocaları, 12'sini eski kocaları, beşini boşanma davası süren kocaları, 16 kadını sevgilileri, üçünü eski sevgilileri, beşini babaları, dördünü damatları, sekizini diğer akrabaları (ağabey, oğul, kayınbirader...), yedisini ilişki teklifini reddettiği erkekler, iki seks işçisini ise müşterileri öldürdü. Diğer cinayetlerin ise faili meçhul.

Öldürülen 15 erkeğin çoğu, öldürülen ya da şiddet gören kadınları korumaya çalışan erkeklerdi. Diğerleri namus bahanesiyle öldürüldü.

Cinayetlerin ardından 15 fail intihar etti, üçü intihara teşebbüs etti, 12'si kolluk kuvvetlerine teslim oldu.



Tecavüz

Erkekler 2012'de 150 kadına tecavüz etti. En çok tecavüz İstanbul, Antalya ve Adana'da gerçekleşti.

Kadınlara en çok tanıdıkları erkekler tecavüz etti. Kadınların yüzde 61'i tanıdıkları, yüzde 39'u tanımadıkları erkeklerin tecavüzüne uğradı. Tanıdık tecavüzcüler sırasıyla arkadaşlar, kocalar, sevgililer, akrabalar, iş arkadaşları, öğretmenler ve komşulardı.

Kadınların yüzde 42'si kendi evinde tecavüze uğradı. 63 kadın evde, 37'si sokakta, 29'u zorla alıkonuldukları mekanlarda, altısı işyerinde, yedisi otel, bar, restoran gibi mekanlarda tecavüze uğradı. Sekiz kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı.

Yaralama- şiddet

Erkekler 2012'de 210 kadını yaraladı. Erkek şiddeti en çok İstanbul, Adana ve İzmir'de yaşandı.

21 kadın hukuki süreci başlattığı halde ağır yaralandı: Bunlardan 11'i saldırganlar hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, dört kadın şikayette bulunduğu, bir kadına uzaktan koruma verildiği halde ağır yaralandılar. İki kadın kaçtıkları kişiler tarafından sığınmaevinde şiddete uğradı. Dört kadın, kocalarını şikayet etmeye giderken yolda darp edildi. Ağır yaralanan başka bir kadın ise şiddet gördüğü kişiye dava açmış, kazanmış ancak saldırganın cezası paraya çevrilmişti.

Kadınların yüzde 60'ı kocalarından şiddet gördü. 127 kadın kocalarından, 22'si eski kocalarından, dördü boşanma davası devam eden kocalarından, 22 kadın sevgilisi ya da eski sevgilisinden, dokuzu tanımadığı erkeklerden, biri ilişki teklifini reddettiği bir erkekten, diğerleri ise oğul, baba, damat ve diğer erkek akrabalardan şiddet gördü.

Erkek şiddeti vakalarının yüzde 34'ü ölüme sebep verebilecek saldırılardı. 139 kadın darp edilirken; 44'ü kesici aletler, 16'sı ateşli silahlarla ağır yaralandı. Ayrıca altı erkek arabayla kasıtlı olarak çarptı, ikisi üzerine kızgın yağ döktü, bir erkek karısını boğmaya çalıştı, biri balkondan attı, biri işkence yaptı.

Karısını/sevgilisini öldürdüğünü zanneden iki erkek intihar etti, biri intihara teşebbüs etti.

Taciz

2012'de erkekler 137 kadına cinsel tacizde bulundu. Tacizler en çok tanımadık erkeklerden geldi, çoğu sokakta yaşandı.

Kadınların yüzde 80'inini tanımadıkları erkekler taciz etti. 137 taciz vakasından 90'ı, yani yüzde 66'sı sokakta gerçekleşti.

Ayrıca 11 kadın apartman girişleri ve asansörlerde, 12'si kendi evlerinde, dokuzu işyerlerinde, altısı ise telefon ve/veya internet aracılığıyla cinsel tacize maruz kaldı. Diğer taciz vakaları otobüs, otel, hastane, okul ve restoran gibi mekanlarda yaşandı.

Şehirlere göre

2012 boyunca 66 ilde toplam 662 cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Erkek şiddeti vakalarının dörtte biri İstanbul'da yaşandı. İzmir ve Adana da İstanbul'u izliyor