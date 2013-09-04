'Erkek vuruyor, devlet koruyor!'

BDP Seyhan İlçe Teşkilatı önünde toplanan yaklaşık 50 kadın, BDP Küçükçekmece Kadın Meclisi Üyesi Nazliye Sincar'ın eski eşi tarafından öldürülmesini protesto etmek için slogan atarak 5 Ocak Meydanı'na yürüdü. Yaklaşık 200 metrelik yürüyüş sırasında eylemcileri yaklaşık bir metreden görüntülemek isteyen Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli sivil polis memura eylemciler tepki gösterdi. Polis memuru, grupla aynı yönde yürürken, kamerasını tersten tutup, kayıt yapmayı sürdürdü.

Meydanda grup adına açıklama yapan Adana Kadın Platformu Üyesi Saniye Seçkin, devletin kadın cinayetlerinin önüne geçmek için somut adımlar atması gerektiğini belirterek, "Ceza kanununda caydırıcı düzenlemelere gidilmeli ve kadınlara gerçek koruma sağlanmalıdır. Hukuki olarak var olan yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalmamalı, bunlar uygulamaya konulmalıdır" dedi.

Seçkin, ayrıca, kadın katliamları sona erene kadar mücadeleye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. BDP Kadın Meclisi Üyesi Suzan Kılıç da Kürtçe bir açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.