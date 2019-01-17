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Spor

Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)- 2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Erkek Voleybol A Milli Takımı, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile karşılaşacak

17 Ocak 2019 02:22

İSTANBUL,(DHA)- 2019 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele edecek olan Erkek Voleybol A Milli Takımı, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile karşılaşacak.
12-29 Eylül 2019 tarihlerinde ilk kez Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya\'nın ortaklaşa düzenlenleyeceği CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nın grupları bugün Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de gerçekleşen kura çekimi sonucunda Türkiye, C Grubu\'nda Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti.
Ay-yıldızlılar, C Grubu\'ndaki karşılaşmalarını Slovenya\'nın Ljubljana kentinde 12-18 Eylül tarihleri arasında oynayacak. Şampiyonda, gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 8\'li Finaller\'e adını yazdıracak.

 

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