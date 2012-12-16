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Politika

Erkek vekiller kadınların tartışmasına 'bitaraf' kaldı

TBMM'de AKP'li Halide İncekara ile CHP'li Dilek Akagün Yılmaz arasında çıkan tartışmaya erkekler katılmadı

16 Aralık 2012 13:30

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara ile CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz arasında çıkan tartışmada erkek milletvekilleri birlik olup "kadınların arasına girmedi."

 

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