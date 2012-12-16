Politika
Erkek vekiller kadınların tartışmasına 'bitaraf' kaldı
TBMM'de AKP'li Halide İncekara ile CHP'li Dilek Akagün Yılmaz arasında çıkan tartışmaya erkekler katılmadı
TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara ile CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz arasında çıkan tartışmada erkek milletvekilleri birlik olup "kadınların arasına girmedi."
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