Erkek ve kadın oyuncuları aynı formayı giyen ragbi takımı destek bekliyor

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Aqua Rugby Warriors Kulübü\'nün kadın ve erkek takımı oyuncuları maddi imkansızlıklar nedeniyle aynı formayı giyiyor.

Türkiye 13\'lü Ragbi Ligi\'nde mücadele eden Aqua Rugby Warriors erkek ve kadın takımı, bu sezon ilk maçlarını İzmir\'de oynadı. Borç para bularak kiraladıkları otobüsle deplasmana giden Aqua Rugby Warriors Erkek Takımı, İzmir\'in Rebels Rugby takımını 50-16 yenerken, kadın takımı ise mağlup oldu. Bu hafta kendi sahalarında Ankara Phrygians\'ı konuk eden kadın takımın oyuncuları, maç sonrasında formalarını çıkarıp erkek takımın oyuncularına verdi. Kadınlardan aldıkları formaları giyen erkek takım oyuncularından bazılarına formalar geldi. Kadın takımı, kendi sahalarındaki maçı 20-12, erkek takımı da 66-12 kaybetti.

Aqua Rugby Warriors Kulübü\'nün Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda oyuncusu olan Okan Kale maddi destek beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Kulübümüz ne yazık ki maddi imkansızlıklar içerisinde Türkiye\'deki birçok spor kulübü gibi. Deplasmana giderken belediyelerimizden ya da işadamlarından herhangi bir destek göremedik. Geçen hafta cumartesi günü saat 18.00\'de oynayacağımız maç için cuma akşamı saat 22.00\'de ancak araç bulabildik. Onu da borç harç bir şekilde bulduk. Şu anda hala araç parasını ödemedik. Takımımız şehrimize birçok başarı kazandırdı. U-18\'de Türkiye şampiyonluklarımız var. A Milli takıma oyuncu gönderdik. Son turnuvada 6 oyuncumuz vardı. U-21 milli takımda yine 6 oyuncumuz vardı. Defalarca milli oyuncu göndermemize rağmen ne şehrimizden ne ülkemizden özellikle ragbi sporu anlamında pek bir destek göremiyoruz. Maddi imkansızlar içerisinde mücadele ediyoruz. Şampiyon takım çıkarmak istiyoruz. Daha önce de çıkardığımız gibi. Bu sezon da büyük mücadele veriyoruz. İnşallah şehrimizin işadamları, siyasilerimiz artık destek verir.\"

\'KADIN TAKIM İSTANBUL\'DA BİZ ESKİŞEHİR\'DE OYNAYACAĞIZ\'

Okan Kale, 17 Kasım\'da kadın takımın İstanbul\'da erkek takımın da Eskişehir\'de maçının olduğunu belirterek, \"Kadın takımımız maça çıkıyor, onların giydiği, terletmiş olduğu formaları maçtan çıkar çıkmaz erkek takımımız giyiyor. Kulübümüzde tek bir formamız var. Sağ olsun bir destekçimiz yaptırmıştı birkaç ay önce. Onun dışında herhangi bir formamız yok. Bu konuda çok büyük bir problem yaşıyoruz çünkü farklı şehirlerde de maçlara çıkabiliyoruz. Örneğin, 17 Kasım tarihinde Eskişehir\'de erkek takımımızın maçı var, İstanbul\'da kadın takımımızın maçı var. Elimizde bir takımın giyebileceği forma var. Nasıl maça çıkabileceğimizi bilmiyoruz açıkçası. Yani kadın takımına mı formayı verelim, erkek takımına mı formayı verelim, hangisi maça çıksın? Ya da federasyona maç ertelemesi talep edeceğiz. Bu da bizim için çok olumlu yansıyacak bir durum değil. 17-18 Kasım\'a kadar inşallah Eskişehir\'deki işadamları, siyasiler bize destek olur, bir forma yaptırabilirler\" dedi.

\'SPONSOR ARIYORUZ\'

Kadın takımın oyuncusu ve kulübün başkan yardımcısı Büşra Seklice de, \"Aşırı sakatlığı olmayan bir spor. Herkes korkuyor ama korkmalarına gerek yok. Bayanların ilgisi çok fazla hem de çok cesurlar, çok korkusuzlar. O yüzden güzel oynuyorlar. Maalesef çok büyük başarılarımız olmasına rağmen, çok eski bir kulüp olmamıza rağmen, çok fazla milli oyuncu yetiştirip milli takıma göndermemize rağmen maalesef hiçbir yerden destek göremiyoruz. Amatör branşlara zaten hiç ilgi gösterilmiyor. Maddi olarak çok sıkıntı çekiyoruz. Mesela antrenman yaptığımız bu saha bile bütün futbol antrenmanları bittikten sonra akşam ancak bize tahsis ediliyor. Maçlarımızı da bütün futbol maçları bittikten sonra biz oynayabiliyoruz. Ragbi, diğer amatör branşlar gibi ne yazık ki görmezden geliniyor. Maalesef hiçbir yerden destek alamıyoruz Sponsor arıyoruz. Sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu kadar başarılı olan bir takıma destek olunmasını istiyoruz. Maalesef tek tip formamız var. Biz maçımızı bitiriyoruz, formalarımızı erkek takımına veriyoruz, onlar giyiyorlar. Formaların bazıları o yüzden çok dar, erkekleri çok sıkıyor. Bazıları çok bol kızlara bol geliyor. Başka formamız yok, mecburuz\" diye konuştu.



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