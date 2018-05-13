Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları Avrupa 3'üncüsü oldu

İSTANBUL / DHA

53. Avrupa Karate Şampiyonası\'nda Türkiye Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları bronz madalya kazandı.

Sırbistan\'ın Novi Sad kentindeki şampiyonada Türkiye, erkeklerde Azerbaycan, kadınlarda ise Almanya ile mücadele etti.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran\'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Azerbaycan\'ı, Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş\'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı da Almanya\'yı aynı sonuçla 5-0 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası\'nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, genel sıralamada İspanya\'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye\'nin madalya dağılımı şöyle;

Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg - Altın

Burak Uygur - Kumite 67kg - Altın

Erkek Kumite Milli Takımı - Altın

Ali Sofuoğlu - Ferdi Kata - Gümüş

Dilara Eltemur - Ferdi Kata - Bronz

Tuba Yakan - Kumite 55kg - Bronz

Merve Çoban - Kumite 61kg - Bronz

Uğur Aktaş - Kumite 84kg - Bronz

Kadın Kata Milli Takımı - Bronz

Erkek Kata Milli Takımı - Bronz

FOTOĞRAFLI