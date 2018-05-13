Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları Avrupa 3'üncüsü oldu

İSTANBUL / DHA
53. Avrupa Karate Şampiyonası\'nda Türkiye Erkek ve Kadın Kata Milli Takımları bronz madalya kazandı.
Sırbistan\'ın Novi Sad kentindeki şampiyonada Türkiye, erkeklerde Azerbaycan, kadınlarda ise Almanya ile mücadele etti.
Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran\'dan oluşan Erkek Kata Milli Takımı, Azerbaycan\'ı, Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş\'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı da Almanya\'yı aynı sonuçla 5-0 yenerek, Avrupa üçüncüsü oldu.
Türkiye, Avrupa Karate Şampiyonası\'nda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, genel sıralamada İspanya\'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Türkiye\'nin madalya dağılımı şöyle;
Serap Özçelik Arapoğlu - Kumite 50kg - Altın
Burak Uygur - Kumite 67kg - Altın
Erkek Kumite Milli Takımı - Altın
Ali Sofuoğlu - Ferdi Kata - Gümüş
Dilara Eltemur - Ferdi Kata - Bronz
Tuba Yakan - Kumite 55kg - Bronz
Merve Çoban - Kumite 61kg - Bronz
Uğur Aktaş - Kumite 84kg - Bronz
Kadın Kata Milli Takımı - Bronz
Erkek Kata Milli Takımı - Bronz
FOTOĞRAFLI