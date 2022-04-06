Erkek şiddetinin kurbanı olan Esma’nın tabutu kadınların omzunda taşındı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çalışlı Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Nail Sedan’ın pompalı tüfekle öldürdüğü 52 yaşındaki Esma Sedan’ın tabutunu erkeklere bırakmayan kadınlar mezarlığa kadar taşıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Söke’nin kırsal Çalışlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Esma Sedan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail Sedan ile evde tartıştı.

Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail Sedan, pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan’a doğrultup, ateşledi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Sedan, yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Esma Sedan kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail Sedan, tutuklandı.

Bugün toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan’ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından Sedan’ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı’na götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan’ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Sedan’ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.