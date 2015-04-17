Erkek şiddeti sporda; antrenör, kadın sporcuları kuma gömüp köpekle işkence yaptı!

Alanya’da yapılan U-16 Bayanlar Hokey Şampiyonası'na katılan Malatya Anadolu Ateşi Bayan Takımı ilk maçta rakibine 15-0 yenilince, takımın antrenörü Savaş Yılmaz sporcularına tepkiye yol açan bir ceza verdi.

İHA'dan Mehmet Türel'in haberine göre, sporcularını kafalarına kadar plajın kumuna gömen Savaş Yılmaz, daha sonra yanındaki köpekle tek tek sporcuların üzerinden geçti. Oldukça korkan kadın sporcuların çığlık atarak çevresinden yardım istemesine de aldırış etmeyen Savaş Yılmaz akıl almaz cezasına dakikalarca devam etti.

Alanya’daki bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Savaş Yılmaz, görüntülerin üzerine not da yazdı:

“Antrenmanı kaçıran ve yenilmemize neden olan Elif Buse ile Seda’nın hazin sonu. Beter olun. Toprağınız bol olsun.”

Savaş Yılmaz, olay ortaya çıkınca görüntüleri ve fotoğrafları sayfasından kaldırdı.

İşte o görüntüler: