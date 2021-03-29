Erkek şiddeti son bulmuyor: Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yaktı!

Tekirdağ'da Ekrem A.(29) tartıştığı eşi Ayşe A.'yı (29) üzerine benzin döküp, yaktı. Vücudu yanan ve ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince yakalanan Ekrem A. işlemlerini ardından sevkedildiği adliyeye de tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen olayda, tekstil fabrikasında çalışan, 2 çocuk sahibi Ekrem A., eşi Ayşe A.'yı konuşmak için motosikletle merkez Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü.



Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A., motosikletteki şişede bulunan benzini eşinin üzerine döktü. Ayşe A.'yı yakan Ekrem A. olay yerinden kaçtı. Alevler içinde kalan Ayşe A., kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe A.'yı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ayşe A. hayati tehlikesi nedeniyle İstanbul'da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Ekrem A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eşini yakarken, kendi ellerinde de yanıklar oluşan Ekrem A.'nın ifadesinde, eşinin "kendisini aldattığından şüphelendiğini" belirterek, bu konuyu konuşmak için götürdüğü ormanlık alanda tartıştıklarını ve sinirlenince motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Ekrem A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)





