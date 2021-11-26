Erkek şiddeti: Sokak ortasında dövdü, saçını kesti serbest bırakıldı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen bir kişi, eski eşini sokak ortasında dövüp, saçlarını makasla kesti. Kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Saldırgan, kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikâyetçi olmaması üzerine serbest kaldı.

Olay geçen pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı. Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu. Olay yerine gelen polis, Serdar F.'yi polis merkezine götürdü.

Kadının ''Hatalı benim'' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.