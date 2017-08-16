Erkek şiddeti: Sevgilisine "Kaç kişiyle konuşuyorsun" dedi, kafa attı!

Beşiktaş'ta herkesin gözü önünde yine bir erkek tarafından kadına şiddet vakası yaşandı. Akşam saat 18:00 sıralarında bir kafede Fuat Ş. tartıştığı sevgilisine "Kaç kişiyle konuşuyorsun?" diyerek önce bağırdı sonra da kafa attı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ş.'nin 'Ben hesabı ödeyeyim' şeklindeki sözleri tepki çekti.

Olay, dün saat 18:00 sıralarında Beşiktaş'ta bir kafede yaşandı. Adının Kübra olduğu öğrenilen kadın ile sevgilisi Fuat Ş. arasında tartışma çıktı.

Sevgilisinin telefonunu alan Fuat Ş., 'Kaç kişiyle konuşuyorsun?' diyerek genç kadına önce bağırdı sonra da kafa attı. Yüzüne darbe alan kadının burnu kırıldı. Genç kadını darp eden Fuat Ş.'nin ''Hesabı ödeyeyim''demesi ve rahat tavırları herkesi şoke etti.

Şiddete uğrayan kadın, sevgilisi Fuat Ş.'nin kendisini aldattığını, aralarında tartışma çıktığını ve ayrıldıklarını söyledi.

Şiddete tanık olan vatandaşlar polise haber verdi. Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürülen genç kadın, darp raporu aldı ve Fuat Ş.'den şikayetçi oldu. Fuat Ş. ters kelepçe ile kelepçelenerek gözaltına alındı.

Bu arada kadının daha önceki eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığı öğrenildi.