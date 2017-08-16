T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek şiddeti: Sevgilisine "Kaç kişiyle konuşuyorsun" dedi, kafa attı!

Şiddete uğrayan kadın, sevgilisi Fuat Ş.'nin kendisini aldattığını, aralarında tartışma çıktığını ve ayrıldıklarını söyledi

16 Ağustos 2017 12:59

Beşiktaş'ta herkesin gözü önünde yine bir erkek tarafından kadına şiddet vakası yaşandı. Akşam saat 18:00 sıralarında bir kafede Fuat Ş. tartıştığı sevgilisine "Kaç kişiyle konuşuyorsun?" diyerek önce bağırdı sonra da kafa attı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Ş.'nin 'Ben hesabı ödeyeyim' şeklindeki sözleri tepki çekti.

Olay, dün saat 18:00 sıralarında Beşiktaş'ta bir kafede yaşandı. Adının Kübra olduğu öğrenilen kadın ile sevgilisi Fuat Ş. arasında tartışma çıktı.

Sevgilisinin telefonunu alan Fuat Ş., 'Kaç kişiyle konuşuyorsun?' diyerek genç kadına önce bağırdı sonra da kafa attı. Yüzüne darbe alan kadının burnu kırıldı. Genç kadını darp eden Fuat Ş.'nin ''Hesabı ödeyeyim''demesi ve rahat tavırları herkesi şoke etti.

Şiddete uğrayan kadın, sevgilisi Fuat Ş.'nin kendisini aldattığını, aralarında tartışma çıktığını ve ayrıldıklarını söyledi.

Şiddete tanık olan vatandaşlar polise haber verdi. Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürülen genç kadın, darp raporu aldı ve Fuat Ş.'den şikayetçi oldu. Fuat Ş. ters kelepçe ile kelepçelenerek gözaltına alındı.

Bu arada kadının daha önceki eşinden şiddet gördüğü için ayrıldığı öğrenildi.

 

ETİKETLER

şiddetbeşiktaşhaberaçıklamakadınkaç kişiyle konuşuyorsun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24