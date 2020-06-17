Erkek şiddeti | Pompalı tüfekle öldürülen Merve Kotan'ın ablası: Sanığa en ağır ceza verilsin!

Aydın Efeler’de 15 Ağustos 2019’da Muhammed Gürsoy (27) kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Merve Kotan (19) ile o sırada yanında bulunan arkadaşı Ekim Türkmen’i pompalı tüfekle öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yarın Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması var. Karar duruşması öncesi konuşan Merve Kotan’ın ablası Esra Kotan (23) "İlk günden beri adliye koridorlarında, sokaklarda da verdiğimiz mücadele, başka Mervelerin ölmemesi içindir. Bunun için ailece mücadele ediyoruz ve mücadelemiz tüm kadınlar için" diye konuştu.

‘Ceza caydırmalı’

“Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir kadının bir başkası tarafından öldürülmemesi gerekiyor. Benim kardeşim henüz 19 yaşındaydı ve Muhammet Gürsoy’dan ayrılmak istediği için öldürüldü. Savcılık mütalaasında herhangi bir indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Olması gereken de buydu" diyen Esra Kotan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak karar duruşmasında sanığa bu cezanın verilmesini istiyoruz. Katiller hak ettikleri cezaları alırsa kadın cinayetlerinin son bulacağını düşünüyorum. Sanığa verilecek ceza ne olursa olsun kardeşim geri gelmeyecek. Ama hak ettiği cezayı alması başka Mervelerin ölmesini engelleyecektir. İlk günden beri adliye koridorlarında, sokaklarda da verdiğimiz mücadele, başka Mervelerin ölmemesi içindir. Bunun için ailece mücadele ediyoruz ve mücadelemiz tüm kadınlar için.”

"Sanığa en ağır ceza verilsin"

Esra Kotan, "Olayın başından beri yüzlerce insan bize destek oldu. Destek olmak için farklı illerden otobüslerle duruşmaya geldiler. Ancak karar duruşması salgın dönemine denk geldiği için yarın kalabalık olmak doğru olmaz. Biz bu destekleri sosyal medyada ‘Merve Kotan için adalet’ etiketine bekliyoruz" diye konuştu.