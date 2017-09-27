Erkek şiddeti: Kızını okula götürürken ayrıldığı sevgilisi tarafından vuruldu; kızı öldü, kendisi yaralandı!

Balıkesir Edremit'te Mehmet. M kendisinden ayrılan Zeliha Ç'yi 6 yaşındaki kızı Zeynep'i ilk kez okula götürürken silahla ateş açtı. Mehmet M'nin açtığı ateşte 6 yaşındaki küçük Zeynep yaşamını yitiriken anne Zeliha Ç. yaralandı.

Genç kadın, kendisini rahatsız eden ve evini taşlayan Mehmet M'yi şikayet ederek koruma istemişti.

Balıkesir Edremit dün, okul yolunda sevgili dehşetine sahne oldu. İddiaya göre İstanbul’da yaşayan Zeliha İ.Ç. (28) geçen yıl kendisi gibi evli olan Mehmet S.M. ile birlikte yaşamaya başladı. İkisi de eşlerine boşanma davası açtı. Ancak çiftin arasında 10 gün önce Mehmet S.M.’nin eşinin boşanmaktan vazgeçmesi üzerine kavga yaşandı. Evden kovulan Zeliha İ.Ç., 6 yaşındaki kızı Zeynep’i de alıp Edremit’teki annesi ve üvey babasının evine taşındı. Ancak Mehmet M.’den kurtulamadı.

Koruma istedi

Genç kadının ardından Edremit’e giden Mehmet M. bir hafta boyunca taciz edince Zeliha Ç., 22 Eylül’de polise başvurdu, çağrılı koruma verildi. Önceki akşam polisi arayan kadın, Mehmet M.’nin evlerinin çevresinde olduğunu ihbar etti. Bu sırada evin camları taşlanıp kırıldı, ancak polis Mehmet M.’yi bulamadı.

Eski sevgilisinin kurşunlarıyla yaralanan genç kadın, gözyaşları arasında kızının cansız bedenine sarılıp feryat etti.

Okulun ilk günü

Zeliha Ç. dün sabah saat 08.30 sıralarında birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki kızı Zeynep’i ilk kez okula götürmek için üvey babasıyla birlikte evden çıktı. Bu sırada Mehmet S.M. bir otomobilden anne kıza pompalı tüfekle ateş açtı. Minik Zeynep kafası ve göğsüne isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti. Sol bacağından vurulan anne Zeliha Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından tüfeği atan ve otomobili 500 metre ileride terk ederek kaçan zanlı Balıkesir’de yakalandı.

Güvenlik kameralarından Mehmet M.’nin sabah okul etrafında dolaştığı ve çevredekilere bir şeyler sorduğu belirlendi.