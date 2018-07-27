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Yaşam

Erkek şiddeti | Kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Polis, M. R. Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı

27 Temmuz 2018 00:17

İstanbul Avcılar'da, M.R.Ç.,  karısı Ayşegül Ç. ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü silahla vurdu. Başından vurulan Fehime Küçük hayatını kaybederken, Ayşegül Ç. ağır yaralandı.

M.R. Ç., bir süre önce evden ayrılarak annesi Fehime Küçük'le yaşamaya başlayan eşi Ayşegül Ç. ile görüşmek için kayınvalidesinin evine gitti. Eşini evde bulumayan M.R. Ç., tartıştığı kayınvalidesi Küçük'ü silahla başından vurarak öldürdü. 

Eşini sokak ortasında vurdu

M. R. Ç., kayınvalidesini öldürdükten sonra,  sokakta karşılaştığı Atatürk Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan  eşi Ayşegül Ç.'ye ateş  etti. Göğsüne isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Ayşegül Ç. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

Avcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayın validesi öldüren e eşini Ayşegül Ç'yi yaraladıktan sonra kaçan M. R. Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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