Erkek şiddeti | Kasım ayında 15 cinayet, 12 yaralama ve 9 çocuk istismarı davası görüldü

Kasım'da mahkemelerde, kadınları öldüren erkeklerin yargılandığı 15 cinayet davası, 12 şiddet-yaralama davası ve dokuz çocuk istismarı davası görüldü. Erkekler, Kasım’da en az 22 kadın ve bir bebek öldürdü.

Bir çocuğa şiddet uygulayan erkekler, en az sekiz kadını taciz etti, bir kadını da seks işçiliğine zorladı. Erkekler, Kasım’da dört kadına tecavüzetti, en az 32 kız çocuğuna ve üç oğlan çocuğuna cinsel istismardabulundu. Erkekler en az, 23 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. Cinayet işleyen erkekler, o sırada öldürdükleri kadınların yanında bulunan üç erkeği de öldürdü.

Bu cinayetlerin dışında üç kadın şüpheli bir şekilde ölüme sürüklendi, bir kadın intihar etti ve erkekler iki kadına yönelik cinayete teşebbüs etti.

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre Kasım'da mahkemelerde, kadınları öldüren erkeklerin yargılandığı 15 cinayet davası, kadınlara tecavüz eden erkeklerin yargılandığı bir tecavüz davası, kadınlara şiddet uyguladıkları için erkekerin yargılandığı 12 şiddet-yaralama davası, kadınların tacizi eden bir erkeğin yargılandığı bir taciz davası ve dokuz çocuk istismarı davası görüldü.

Şule Çet davasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu yayınlandı. Raporda, Çet'in cinsel tacize maruz kaıp kalmadığı yönündeki belirsiz iddialar vardı.

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Bolu’da sanık erkeğin yargılandığı tecavüz davası ertelendi. Trabzon’da da bir kadını sokakta taciz eden erkek hakkında “cinsel tacizden” 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Cinayet

Türkiye adliyelerinde, kadınları öldürülen erkeklerin yargılandığı 15 cinayet davası görüldü.

Bu davaların ikisi Yargıtay tarafından bozulmuş ve yeniden görülmeye başlanmış davaydı. Bu iki davada sanık erkeklere toplamda 63 yıldan fazla hapis cezası verildi.

Bir davada Yargıtay, yerel mahkemenin kararını, “eksik ceza tayini” nedeniyle onamadığını belirtti dava yeniden görülecek.

Bir davada sanık erkekler ilk kez hâkim karşısına çıktı. Daha önce başlayan üç davada da yargılamaya devam edildi. Bir davada kadını öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiği açıklandı. Bir davada tanıklar, bir davada da sanık erkek dinlendi.

İzmir’de görülen davada, İzmir Barosu’nun davaya müdahillik talebi reddedildi.

Yargıtay’ın onadığı cezalardan biri İstanbul’da ABD'li Sarai Sierra'yı öldüren Z.T.'ye verilen hapis cezasıydı.

Şiddet Yaralama

Erkekler, kadınları yaraladıkları veya şiddet uyguladıkları için 12 mahkemede yargılandı. Bu davaların birinde erkeğe 13 yıl 4 ay hapis cezası, iki erkeğe de uzaklaştırma kararı verildi.

İki davadan sanıklar savunma yaptı. Savunma yapan erkeklerden birinin, “Ellerimle ellerini tuttum. Kafasını yere vurmaya devam edince, iki kolunu tek dizimin altına sıkıştırdım. Kafasını da vurmaması için diğer elimle kafasını tuttum. 1.85 boyunda olmam ve 25 sene spor yapmam nedeniyle, iki saat boyunca narin bir bayanı darp etsem sonuçları bu olmazdı. Şiddet uygulamadım” demesi dikkat çekti.

Bir davada yargılanan erkek beraat ederken, iki davada savcı şiddet uygulayan erkekler hakkında mutaalasını açıkladı.

Basına yansıya şiddet davalarından biri şort giydiği gerekçesiyle darp edilen A.T’nin davasıydı. A.T.'yi darp eden A.Ç.'ye hakaret suçundan verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılarak beraatına karar verildi. Basit yaralama suçunun, cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale suçunun unsuru olduğunu, dolayısı ile sanık aleyhine bu suçtan hüküm kurulmaması gerektiğine karar verdi, hakaret suçundan verilen 1 yıl 2 aylık ceza hükmü kaldırıldı, bu suçtan sanığın beraatine karar verildi.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Kasım’da çocukları istismar ettikleri için dokuz mahkemedeyargılandı.

Bu davalardan yedisi karar davasıydı, iki ilk duruşmaydı.

Bir davalarda mahkeme sanık erkeğe 3 yıl 4 ay, bir mahkemede 6 yıl 8 ay, bir mahkemede üç çocuğu taciz eden erkeğe 12’şer yıl, birinde 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan erkeğe her bir çocuk için toplam 85 yıl ceza verildi.

Bir duruşmada suçlamaları reddeden erkeğin tutukluluğunun devamı yönünde karar verilirken, iki davada sanık erkekler serbest bırakıldı. Bir davada ise, delilleri karartma şüphesi olduğu için bir erkeğin yargılanmasına tutuklu olarak devam edileceğine karar verildi.

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