Erkek şiddeti | Karısını döverek öldürdü

Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü. Muş’un Malazgirt ilçesinde 33 yaşındaki Nevzat Taşdemir, 7 çocuk annesi eşi 30 yaşındaki karısı Sevim Taşdemir’i döverek öldürdü. Taşdemir'in daha sonra yaşamına da son verdiği belirtildi.

İddiaya göre inşaat işçisi Nevzat Taşdemir, tartıştığı eşi Sevim Taşdemir’i bir süre sonra darp etmeye başladı. Bu sırada evde olan çiftin çocukları, komşulara giderek, yardım istedi. Telaşla daireye gelen komşular, Sevim Taşdemir’i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Taşdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri bunun üzerine evde kadının eşini aramaya başladı. Çatı katına çıkan ekipler, Nevzat Taşdemir’in iple tavana asılı cesediyle karşılaştı. (DHA)