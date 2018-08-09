T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erkek şiddeti | Eski eşini sokak ortasında bıçakla yaralayıp kaçtı!

N.E.'nin karın boşluğundan 3-4 kez bıçaklandığı öğrenildi

09 Ağustos 2018 13:48

İstanbul Ümraniye'de sokakta karşılaştığı eski eşi N.E.'yi bıçak darbeleriyle yaralayan saldırgan kaçtı.

Saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre N. E. boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. Uzaklaşmak isteyen N.E.'yi bıçaklamaya başlayan saldırgan, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. N. E.'nin karın boşluğundan 3-4 kez bıçaklandığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

erkek şiddetibıçaklı saldırıhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24