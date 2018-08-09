Erkek şiddeti | Eski eşini sokak ortasında bıçakla yaralayıp kaçtı!

İstanbul Ümraniye'de sokakta karşılaştığı eski eşi N.E.'yi bıçak darbeleriyle yaralayan saldırgan kaçtı.

Saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre N. E. boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. Uzaklaşmak isteyen N.E.'yi bıçaklamaya başlayan saldırgan, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. N. E.'nin karın boşluğundan 3-4 kez bıçaklandığı öğrenildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.