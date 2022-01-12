Erkek şiddeti | Erkan Emiroğlu, 5 ay önce kendisinden boşanan kadını yanıcı madde dökerek yaktı

Ordu'da Erkan Emiroğlu isimli erkek, şiddet uyguladığı için kendisinden 5 ay önce boşandığı Elvan Sözkesen'i yanıcı madde dökerek yaktı. Ağır yaralanan Sözkesen, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezinde tedavi altına alındı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi Elvan Sözkesen, Erkan Emiroğlu'nun kendisini şiddete maruz bıraktığı gerekçesiyle 5 ay önce boşandı. Boşandığı Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine 2 gün önce adliyeye giderek şikâyette bulunan Sözkesen, bugün çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine geldi.

Uzaklaştırma kararı işlemleri için adliyeye gitmek üzere evinden çıkan kadın, bu sırada kendisini takip eden Erkan Emiroğlu ile karşılaştı. Emiroğlu, jel tutuşturucuyu kadının arkasından üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan kadın ölümden döndü.

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Sözkesen, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Nasıl bir caniliktir bu"

Yaşadığı anları anlatan Elvan Sözkesen, boşandığı Erkan Emiroğlu'nun sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirterek, "5 ay önce ayrıldık. Şiddet uyguladığı için boşandık. Tekrar benimle evlenmek istiyordu. Kabul etmediğim için sürekli beni tehdit ediyordu. 2 gün önce savcılığa çıktım. Bugün de uzaklaştırma kararı için adliyeye imza atmaya gidecektim. Daire kapısının merdiveninde karşıma çıktı. Su istedi. Ben onu içeri almadım. Merdivende kaçmaya başlayınca arkamdan üzerime sıvı bir şey attı. Sonra da bir şey alevlendi. Çığlığımdan komşular açtı kapıyı. Onlar beni banyoda söndürdü. 'Kimse beni reddedemez' diyordu. 'Ya benimsin ya toprağın' diyordu. Tehdit ediyordu. Bu kadarını da yapacağını tahmin etmemiştim. İnsan iki çocuğuna acımaz mı? Onların annesini nasıl ortadan kaldırmak ister. Nasıl caniliktir bu" dedi.

Olaydan sonra kaçan Erkan Emiroğlu, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)