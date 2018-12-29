Erkek şiddeti durmuyor; kainat ikincisi Pınar Çoban, eski sevgilisi tarafından öldürüldü!

İzmir'de vücut geliştirmede geçen yıl kâinat 2’ncisi olan 31 yaşındaki Pınar Çoban, 38 yaşındaki eski sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Sarçam, daha sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Pınar Çoban, geçen yıl Almanya'da düzenlenen yarışmada kainat ikincisi olmuştu.

Çoban'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp morgundan alındıktan sonra Kandere Yunus Emre Camisi'ne getirildi. Anne Nesrin Çoban cenaze töreninde, "Benim çocuğumu öldürdüler. Daha ne diyeyim. Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseler ölmesin, ne olur. Onun çocuğu kaldı, yavrusu kaldı 1 tane. O yavruyu da mı düşünmedi?" diyerek ağladı.

Baba Mustafa Çoban da gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların 'hunharca' katledildiğini belirterek, "İnsanlık utansın. Biz biliriz ki kadın insandır. Bizler onlardan doğduk. Kadın cinayeti değil bu, kadın katliamıdır. Son bulsun. Kadınların rahatça öldürülebildiği, rahatça tecavüz edilebildiği, bir mal gibi görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Lanetliyorum" diye konuştu.



Çoban'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.

Geçen yıl Almanya’da kainat 2’ncisi oldu

Sarıçam tarafından öldürülen Çoban, yaklaşık 7 yıl önce bel fıtığı rahatsızlığı yaşamaya başladı. Çoban, doktorun telkinleriyle spora başladı ve bir süre sonra spor, hayatının büyük bölümünü kapladı.

Vücut geliştirmede sürdürdüğü çalışmalar sonrasında başarılar elde etti. 2014’te kainat 8’incisi olan Çoban, 2016’da da 4’üncülük elde etti. Çoban, geçen yıl ise Almanya’da kainat 2’ncisi oldu. (DHA)