Erkek şiddeti durmuyor; 2016'da 238 kadın öldürüldü!

Kadınlar, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle, bugün, şiddetin ve cinayetlerin durdurulması için sokağa çıkacak. İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi sorumlusu avukat Nuriye Kadan, "Ülkede 2016 yılı başından şu ana kadar 238 kadın öldürüldü" dedi.

"Şiddet meşrulaştırılacak"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İzmir Adliyesi’ndeki baro odasında açıklama yapan Kadan, 25 Kasım’ın Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında "Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı. Kadına yönelik şiddetin en korkuncunun 'yaşama hakkına' yapılan saldırı olduğunu vurgulayarak, 2016 yılı başından bugüne (dün) dek 238 kadının öldürüldüğünü dile getirdi. Kadan, "Her üç kadından birinin, yaşı kaç olursa olsun şiddet gördüğü bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Toplumda şiddetlenen düşmanlık ve karşıtlıklara, giderek daha muhafazakârlaşan, farklı yaşam biçimleri, farklı değerler arasında ciddi değerlerin olduğu bir dönemdeyiz. Kadına yönelik şiddet neredeyse meşrulaşacak görünümde" diye konuştu.

Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu da 25 Kasım çetelesini yayımladı. Çeteleye göre, büroya, 19 yılda 548 kadın başvurdu. Başvurucuların 18’i gözaltında tecavüze uğradı. Yüzde 82’si ise cinsel tacize uğradığını belirtti. Gözaltında taciz ya da tecavüze uğradığı için hukuki destek isteyenlerin yüzde 12’si 18 yaşından küçük kız çocuklar. Faillerin yüzde 68’ini polisler, yüzde 20’sini jandarma ya da askerler, yüzde 5’ini özel harekât polisleri, yüzde 9’unu infaz koruma memurları, yüzde 3’ünü korucular, yüzde 4’ünü ise adli tutuklular oluşturdu.

Başvuru yapan kadın ve kız çocuklarının yüzde 77’si Kürt, yüzde 20’si Türk kökenli. 548 başvurudan 30’u Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde sonuçlandı. 13 dava ise AİHM’de. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mor Çatı, Özgür Kadın Hareketi’nin de aralarında bulunduğu kadın örgütleri bugün saat 19.00’da, “Hayatımız İçin Erkek Devlet Şiddetine Her Hal’de Direniyoruz” diyerek Tünel Meydanı’ndan Galatasaray’a yürüyecek. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 27 Kasım saat 15.00’te Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nde açıklama yapacak.