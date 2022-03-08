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Erkek şiddeti: Dünya Kadınlar Günü'nde dini nikâhlı eşi tarafından bıçaklanarak yaralandı!

08 Mart 2022 07:06

Adana'da Derya B., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikâhlı eşi tarafından bıçaklanan Derya B, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.

Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı.

Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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