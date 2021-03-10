Erkek şiddeti: Çalışmasını istemediği eşini satırla yaraladı

Kocaeli Darıca'da Osman Taştan isimli erkek, çalışmasını istemediği eşi Naciye Taştan’ı satırla yaraladı. Başına ve vücuduna 10 satır darbesi alan, bir parmağı kopan Taştan hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Osman Taştan tutuklandı.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde Osman Taştan (65), çalışmasını istemediği eşi Naciye Taştan'a (48) evin önünde satır ile saldırdı. Başı, boynu, göğsü ve kolu olmak üzere 10 yerinden yaralanan, bir parmağı kopan Naciye Taştan ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naciye Taştan, buradaki müdahalesinin ardından da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde dikişler olan Naciye Taştan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Osman Taştan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Naciye Taştan'ın kız kardeşi Hülya Altınbaş, eniştesinin memleketi Ağrı'da yaşadığı dönemde ablasına sürekli şiddet uyguladığını 3 yıl önce de evden kovduğunu söyledi. Ablasının 4 çocuğuyla önce İstanbul'a, ardından da Darıca'ya gelerek yaşamına devam ettiğini belirten Hülya Altınbaş, devletin ve hayırseverlerin yardımıyla ablasının ayakta kaldığını, daha sonra da tanıdıkları bir kişi sayesinde ablasının iş bulduğunu söyledi. Altınbaş, yaklaşık 6 ay önce de bazı kişilerin araya girmesiyle ablası ve eniştesinin barışarak tekrar bir araya geldiklerini anlattı. Hülya Altınbaş, bu süreçten sonra eniştesinin ablasına çalışmaması yönünde baskı yaptığını, öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

"Biz sustuk, kimse susmasın"

Hülya Altınbaş eniştesinin cezalandırılmasını isteyerek, "Eğer bir kadın bu şekilde kesiliyorsa, buna birilerinin artık dur demesi lazım. Biz başımızı korkarak yastığa koyuyorsak bu şekilde yaşamanın ne anlamı var? Buna halk karar versin, bizim gücümüz yok artık. Biz sustuk, kimse susmasın, biz sustuğumuz için bu hale geldik, artık kimse susmasın, sessiz kalanın durumu bu olur. Bu adamın cezası neyse verilsin, bizim yüreğimize acı düştü, kimse bizim durumumuza düşmesin" ifadelerini kullandı.