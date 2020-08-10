Erkek şiddeti bitmiyor; tartıştığı sevgilisinin üzerine benzin döküp yaktı!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir erkek, tartıştığı sevgilisini ve kendini benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adreste yangın olayının bildirilmesi üzerine Soner Durgun (22) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Merve Yeşiltaş (31) 112 acil servis ekiplerince, ikinci derecede yanık teşhisi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından hastanede Soner Durgun ile yapılan sorguda şahsın, birlikte yaşadığı arkadaşı olduğunu ileri sürdüğü Merve Yeşiltaş ile aralarında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, ağaç kesme motorunun benzini ile hem kadını hem de kendisini yaktığını beyan etti.

Benzin dökülerek yanan Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Soner Durgun’un durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.



Konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)