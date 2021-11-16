Batmanda kadın cinayeti; baldızını öldürdü, dini nikâhlı eşini yaraladı

Batman'da D.D, isimli erkek, tabanca ile baldızını öldürdü, dini nikâhla yaşadığı eşini yaraladı.

Fatih Mahallesi'nde D.D, dini nikâhla yaşadığı M.B. ile baldızı S.K'ya (55) tabancayla ateş açtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı halde bulunan M.B. ve S.K. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.B'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Polis olayın ardından kaçan D.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)