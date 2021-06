Erkek şiddeti | "Alacağım ceza en fazla 3-5 ay, 10 sene de yatsam göze alıyorum" diyerek yerde defalarca tekmelediği eşini dakikalarca dövdü

Adana'da İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad (32), 5 yıllık evli olduğu bir çocuğunun babası olan eşi Zülküf Coşkun (36) tarafından defalarca tekmelenerek darbedildi. Amirabad'ın ilk evliliğinden olan kızı tarafından çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde eşine tokat ve tekme darbeleriyle saldırıp, saçından yerde sürükleyen Coşkun'un, "Seni öldürsem de ben ceza yemem. Haberin olsun. Alacağım ceza en fazla 3-5 ay. Her şeyi göze alıyorum" sözleri tepki çekti. konu ile ilgili polisin başlattığı soruşturmada gözaltına alınan saldırgan eş Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İran uyruklu Galavizh Ayoubi Amirabad, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan komşusuna iftar yemeğine gitti. İddiaya göre 1 aydır eve gelmeyen eşi Zülküf Coşkun'da eşinin ardından komşalarına gitti. Amirabad, evin bahçesinde bir aydır nerede olduğunu sorduğu eşi Zülküf Coşkun tarafından darbedilmeye başlandı. Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J.'ye (16) de tehditler savurdu.

"Lütfen bize yardım edin" notu ile sosyal medyada paylaştı

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan A.F.J., annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. Hayatlarından endişe ettiklerini belirten A.F.J., 'Lütfen bize yardım edin' notuyla görüntüleri paylaştı.

Dakikalarca darbetti

Görüntülerde saldırganın İranlı Amirabad'ı dakikalarca darbettiği görüldü. Coşkun'un, kendisini görüntüleyen A.F.J.'ye de, "Çek, çek" diyerek kilitli kapıyı tekmeleyip, tükürerek küfürler ediyor. Görüntüyü çeken A.F.J., yanındaki bir başka kişiye, "Aradın mı polisi?" diyerek sesleniyor. Bu anları izleyen bir çocuğun ise görüntülere yansıyan seslerde, "Korkma, korkma" dediği duyuluyor.

"10 sene de yatsam göze alıyorum"

Görüntülerde saldırgan Coşkun'un, tekme ve tokat darbeleriyle saldırıp, yerde sürüklediği eşine, "Ben varya seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. Her şeyi göze alıyorum ben. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum" ifadeleri yer aldı.

"Seni yok edeceğim"

Coşkun'un, yere düşürdüğü Amirabad'ı bir süre yerde tekmeledikten sonra görüntüyü çeken A.F.J.'ye, "Seni yok edeceğim. Çek, çek yaklaştır, makyaj yap. Benim sabah, öğle, akşam ekmeğimi yediniz nankörler" diyerek tükürdüğü de görüntülere yansıdı.

Polis tarafından yakalanan coşkun tutuklandı

Olayın ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği ve oturduğu adresi belirlenen Coşkun, çarşamba günü polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zülküf Coşkun, dün (perşembe) sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valilik: Önleyici tedbir kararı alındı

Adana Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Galavizh Ayoubi Amirabad'a 'önleyici tedbir kararı' uygulandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"155 Polis İhbar Hattı’na gelen ihbar üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiş ve İran uyruklu müşteki şahıs olan G.A.A.yı olay yerinden alıp tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürmüşlerdir. İlgili şahıs gözaltına alınmıştır. Müşteki şahıs G.A.A. verdiği ifadede resmi nikahlı eşi olan Z.Ç. ile tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edip darp ettiğini beyan etmiş eşinden davacı ve şikayetçi olmuştur. Bunun üzerine müşteki şahıs G.A.A. hakkında “Önleyici Tedbir Kararı” uygulanmıştır. 14.04.2021 günü gözaltına alınan şüpheli şahıs Z.Ç., 15.04.2021 günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

"Kızımı da dövdü ağzından kan geldi"

Saldırgan Zülküf Coşkun ile 5 yıldır evli olduklarını anlatan Amirabad, "6 yıl önce geldik İran’dan. Türkiye sınırlarına sığındım. Onlar da mülteci olarak beni kabul ettiler. 1,5 sene sonra evlendim. 4,5 sene 5 yıla yakın oldu evliyim. İlk günler her şey güzel geçiyordu hayatımız da güzeldi, her şey yolundaydı. Benim ekonomim kötü oldu, kavgalar şiddetler başladı. Bilmiyorum, bahaneler başladı. 'Annen böyle diyor, kız kardeşin' böyle diyor dedi. Bahaneler ve kavgalar başladı. Her akşam sarhoşken beni ve çocuklarımı dövüyordu. Hatta kızıma bir kere vurdu ağzından kan geldi. Öyle başladı şiddetler. Ben hep diyordum ki tamam geçiyor, geçiyor. Daha iyi oluyor. En son 1 ay bizi terk etti. Hiç bilmiyordum neredeydi. İş yerine de gitmedi eve de gitmedi. Hiç demedi bu benim karım, oğlum, kızım burada açtır toktur hiç anlamıyordu" dedi.

'sen beni korkak mı sandın' diyerek dövmüş

Bir aydır eve gelmeyen Zülküf Coşkun'un komşusuna iftara geldiği gün evinin önüne geldiğini anlatan Amirabad, "Bir ay sonra geldi komşum iftara davet etti. Geldi sarhoş sarhoş saldırmaya başladı. Ev içerisinde hatta ayakkabıları da çıkarmadı ben de dedim ki 'sakin ol bu kadın hamile en azından dışarıda konuşalım, komşumuzdur'. Aldım dışarıda konuşuyorduk saçımı çekti. Şimdiye kadar saçlarım dökülüyordu. 'Vazgeç yapma' dedim. 'Sen beni korkak mı sandın' diyerek şiddete başladı. Beni yere düşürdü. Öyle olaylar oldu ki hatırlamıyorum bazı şeyleri. Başımı duvarlara yerlere vurdu. Sebepsiz oldu bunlar. Orada da hep diyorum diyorum ki 'ne yaptım ben günahım ne? Beni neyle suçluyorsun' dedim hep. Hani insanı bir şeyle suçlarsın vurursun olur ama suçsuz, hiçbir şey yapmayan, güçsüz, gariban olan, kimsesiz bir insana böyle vurmak çok yanlış. İnsani değil" diye konuiştu.

Amirabad, eşinin ailesi tarafından da şikayetinden vazgeçmesi için zorlandığını sözlerine ekledi.