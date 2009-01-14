‘Erkek sağlığı TIR’ı’ yolda

Türk Androloji Derneği'nin Erkek Sağlığı Bilinçlendirme TIR'ı Bayer Erkek Sağlığı'nın katkılarıyla yola çıktı.



Türkiye'nin 14 ilinde yaklaşık 50 bin erkeğin bel çevresi, şeker, tansiyon ve vücut kitle indeksi ölçümünü gerçekleştirecek olan Erkek Sağlığı TIR'ı; Şişli Meydanı'nda düzenlenen düzenlenen bir törenle yola çıktı.



Proje TIR'ı 5 bin km yol kat ederek ülke çapında 40 şehri ziyaret edecek ve bu şehirlerden 14'ünde proje dahilindeki etkinlikleri gerçekleştirmek üzere bir süre duracak.



Türkiye genelinde 50 bin erkeğe ulaşarak tarama yapacağı hedeflenen TIR, İstanbul Şişli'den başlayarak Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli, Adana, Bursa, Denizli, Balıkesir, Mersin, Konya, Eskişehir, Samsun ve Trabzon şehirlerine uğrayacak; yol güzergâhında 100 kamyon parkı ve 3 Roro Limanı'nda taramalar gerçekleştirecek.



Türkiye'de ilk kez



Toplantıda konuşan Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Türk erkeklerine yönelik bu büyüklükte bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, desteklerinden ötürü Bayer Erkek Sağlığı Ürünleri'ne teşekkür etti.



Sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturacağının altını çizen Kadıoğlu, projenin ana sponsoru olan Bayer firmasının son dönemlerde Erkek Sağlığı'nda sadece sertleşme probleminin tedavisinde kullanılan Levitra'yı değil, erkeklik hormonu gibi çok spesifik ürünlerle ilgili de araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir dedi.



'Amacımız çok önemli mesajlar vermek'



Proje ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bayer Türk CEO'su Dr. Sebastian Guth ise Türkiye'de bir ilke imza attıklarını ve amaçlarının erkeklere cinsel sağlık konusunda çok önemli mesajlar vermek olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:



"Bayer olarak, Türk Androloji Derneği'nin başlattığı bu çok önemli projeye destek vermekten büyük onur duyuyoruz. "Erkek Sağlığı TIRı" projesi bize, Türkiye'de yaşayan erkeklerin sağlığına ve yaşam kalitesine katkıda bulunma fırsatı sunuyor. Özellikle erkek cinsel sağlığı ürünlerimiz sebebiyle, kampanyanın hedef kitlesi olan erkekleri yakından tanımakta ve nelere ihtiyaç duyduklarını bilmekteyiz. Birçok ülkede yaptığımız araştırmalar sonucunda sertleşme probleminin sebeplerinin bilinmediğini gözlemledik. Bayer Erkek Sağlığı Bölümü olarak hedefimiz sertleşme probleminin altında yatan sorunlar (obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı) ile sertleşme problemi arasındaki ilişkiye dikkat çekmek. "

