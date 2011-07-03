Erkek olduğuna kimseyi inandıramıyor

T24 -



Siverek'e bağlı Gerçek köyünde oturan Karakayalı ailesinin 15'inci çocuğu olarak dünyaya gelen, 11 yaşındaki Mehmet Fatih, henüz 1 yaşındayken "6. Hastalık (Roseola Infantum)"a yakalandı.

Birkaç gün boyunca yüksek ateşle mücadele eden Mehmet Fatih'i doktora götüren ancak ateşi bir süre düşürülemeyince "nazar değmiş" olabileceğinden şüphelenen yakınları, çevre köylerde yaşayan yaşlıların da önerisiyle saçlarının uzatılmasına karar verdi.





Böylelikle 10 yıl boyunca saçları kestirilmeyen ve aradan geçen sürede okula da başlayan Mehmet Fatih, uzayan sarı saçlarıyla önce yaşadığı köydekilerin ardından zaman zaman gittiği Siverek'te bazı vatandaşların alay konusu oldu. Çevresindekileri, erkek olduğuna inandırmakta güçlük çektiğini belirten Mehmet Fatih, saçlarını kestirmek istemiyor.







Babasından destek



Köyde çiftçilikle uğraşan baba Yaşar Karakayalı, oğlunun doğduğu günlerde kız çocuklarına benzetildiğini, 1 yaşından itibaren saçlarını uzatmaya başlamalarıyla birlikte çevredekilerin bu konudaki görüşlerinin yaygınlaştığını söyledi.







Aradan geçen sürede köylülerin bu duruma alıştırdıklarını ancak ilk kez görenlerin hala inanmakta zorlandığını anlatan Karakayalı, "Oğlumun, 1 yaşında yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamından endişe ettik. Durumunu köyümüzün ileri gelenlerine ve yaşlılarına bildirdik. Bize, 'Çocuğun saçını kesmeyin, böylece nazardan korunur' dediler. Bizde bu güne kadar kestirmedik. Bu durum köyde ilk başlarda tepki çekti ama artık herkes ona alıştı. Ancak ilçe merkezine gittiğimizde, alışveriş yaptığımız mağazalarda erkek elbiseleri aldığını görenler şaşırıyor. Bu durum kendisini de rahatsız ediyor. Hatta insanları inandırmakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Mehmet Fatih ise herkesin kendisini kız çocuğu sandığını ancak uzun saçlarıyla yaşamaya alıştığını ve kestirmek istemediğini söyledi.





