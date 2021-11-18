Erkek olduğu iddiasıyla FIFA’ya şikayet edilen İranlı kaleci Zohreh Koudaei: Tek suçum güzel olmamak

Erkek olduğu iddiasıyla Ürdün Futbol Federasyonu tarafından FIFA'ya şikayet edilen İran Kadın Milli Takımı kalecisi Zohreh Koudaei, "Tek suçum güzel olmamak. Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" dedi.

Ürdün Futbol Federasyonu tarafından erkek olduğu iddiasıyla FIFA'ya şikayet edilen İran Kadın Milli Takımı kalecisi Zohreh Koudaei, iddialara cevap verdi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.

Ürdün Futbol Federasyonu, 25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran'ın kalecisi Zohreh Koudaei ile ilgili gündemi karıştıran bir iddia ortaya atmıştı.

Federasyon, kalecisinin kadın değil erkek olduğunu belirterek cinsiyetini doğrulanması talep etmiş ve FIFA’ya şikayette bulunmuştu.

Yaşanan bu cinsiyetçi olayların ardından açıklamada bulunan Zohreh Koudaei, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.

İran gazetesine röportaj veren Koudaei, "Tek suçum güzel olmamak. Bu yüzden haberlerim her yerde dolaştı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Ürdün Futbol Federasyonu tarafından erkek olduğu iddia edilen Zohreh Koudaei 1989 doğumlu ve yıllardır kadın futbol takımında forma giyiyor.