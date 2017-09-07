Erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurt müdürü tutuklandı!

Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ.T. gözaltına alındı.

10 ve 11 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunan yurdun müdürü İ.T., yapılan ilk tahkikat sonrası tutuklandı. Cinsel istismara maruz bırakılan çocuklar ise tedavi amacıyla Malatya'ya götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada ise, "05.09.2017 günü akşam saatlerinde Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdunda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan Özel Öğrenci Yurdunun Müdürü gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır. Adli makamlarca soruşturmaya yayın yasağı konulmuş olup, ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.