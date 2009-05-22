Erkek nesli tükeniyor

İngiliz akademisyen Prof. Jennifer Graves, erkekliği belirleyen Y kromozomunun ölüm sürecine girdiğini ve 5 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını açıkladı.



İngiliz akademisyen Prof. Jennifer Graves, erkeklik genlerinin giderek azaldığını ve bu nedenle erkekliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.



İnsan cinsiyet kromozomları uzmanı olan araştırmacı Graves, erkekliği belirleyen Y kromozomunun ölüm sürecine girdiğini ve önümüzdeki 5 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını belirtti.



İrlanda’daki bir konferansta açıklamalarda bulunan Graves, 3 milyon yıl önce Y kromozumu üzerinde bin 400 gen bulunduğunu, ancak günümüzde gen sayısının 45’e indiğini söyledi. Avustralya’nın başkenti Canberra’daki Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Graves, erkek kromozomunun yok olması durumunda başka bir tür insanın gelişebileceğini de kaydetti.

