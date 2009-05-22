T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Erkek nesli tükeniyor

Erkekliği belirleyen Y kromozunun ölüm sürecine girdiği ve 5 milyon yıl içinde tamamen yok olacağı açıklandı.

22 Mayıs 2009 03:00

İngiliz akademisyen Prof. Jennifer Graves, erkekliği belirleyen Y kromozomunun ölüm sürecine girdiğini ve 5 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını açıkladı.

İngiliz akademisyen Prof. Jennifer Graves, erkeklik genlerinin giderek azaldığını ve bu nedenle erkekliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

İnsan cinsiyet kromozomları uzmanı olan araştırmacı Graves, erkekliği belirleyen Y kromozomunun ölüm sürecine girdiğini ve önümüzdeki 5 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını belirtti.

İrlanda’daki bir konferansta açıklamalarda bulunan Graves, 3 milyon yıl önce Y kromozumu üzerinde bin 400 gen bulunduğunu, ancak günümüzde gen sayısının 45’e indiğini söyledi. Avustralya’nın başkenti Canberra’daki Avustralya Ulusal Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Graves, erkek kromozomunun yok olması durumunda başka bir tür insanın gelişebileceğini de kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24