Erkek mültecilere havuz yasağı



Kuzey Ren Westfalya'da bulunan Bornheim kentinde mülteci barınağı yakınında bulunan bir kapalı yüzme havuzuna erkek mültecilerin girmesi yasaklandı.

Sosyal hizmetler yetkilisi Markus Schnapka yüzme havuzuna gelen birçok kadından ve havuz çalışanlarından erkek mülteciler tarafından rahatsız edildikleri yönünde şikayetler almaları üzerine bu adımın atıldığını kaydetti.

Yasağın mülteci yurdunda anlayışla karşılandığını belirten Schnapka, "Verdiğimiz mesajın alındığı izlenimini alır almaz yasağı kaldıracağız" diye konuştu.

Karnaval alayı iptal edildi

Duisburg kenti yakınlarındaki Rheinberg'de yapılması planlanan karnaval alayı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Yetkililer karnaval alayının bir mülteci yurduna yakınlığına değinerek, gerekli güvenlik tedbirlerini almak için yeterli zaman olmadığını vurguladı. Ancak karnaval alayının sadece bu nedenle iptal edilmediğinin de altı çizildi.