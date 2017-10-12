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Kültür-Sanat

Erkek Mona Lisa'ya 100 milyon dolar

"21'inci yüzyılın en büyük sanatsal yeniden keşfi"

12 Ekim 2017 13:04

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin "Erkek Mona Lisa" olarak da bilinen "Salvator Mundi" isimli eseri açık artırmada satılacak. Christie's Müzayede Evi, eterik portre eserinin tahmini 100 milyon dolar satış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Resmin Hong Kong, San Francisco, Londra ve New York'taki sergilerinde gösterileceğini duyuran Christie's, eseri kasım ayı ortasında satacak. Da Vinci, 1500 tarihli panel üzerine yağlı boya resminde, mavi ve kırmızı kaftan içinde elinde kristal bir küre tutan Hazreti İsa'yı tasvir ediyor.

Müzayede evi, uzun süre ortalıkta görülmeyen eseri satışa sunan kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi ancak onun Avrupalı bir özel koleksiyoncu olduğunu belirtti.

Eser, Da Vinci'nin özel bir koleksiyoncudaki tek resmi olarak biliniyor. Müzayede evi eseri "21'inci yüzyılın en büyük sanatsal yeniden keşfi" olarak nitelendirdi.

Rönesans döneminde yaşamış ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri kabul edilen İtalyan sanatçının en tanınan eserleri 1506 tarihli "Mona Lisa" ve 1495-1498 tarihli "Son Akşam Yemeği" olarak biliniyor.

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