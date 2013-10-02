Erkek memurlara uzun saç ve bıyık özgürlüğü

kamuda çalışan erkekler favori ve bıyıklarını uzatabilecek. Erkekler artık saçlarını da uzatabilecek. Kamuda kravat takma zorunluluğu ise devam edecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan demokrasi paketiyle beraber artık kamuda çalışan erkekler favori ve bıyıklarını uzatabilecek. Erkekler artık saçlarını da uzatabilecek. Kamuda kravat takma zorunluluğu ise devam edecek.

Sabah gazetesinin haberine göre erkekler için yönetmelikte yer alan "kulak ortasından favori bırakılmaz", "bıyık uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir" yönündeki ibareler kaldırılacak. Aynı yönetmelikte erkeklerin saçlarını kulağı kapatmayacak şekilde uzatılacağı yazıyor. Bu ibarede yeni düzenleme ile kaldırılacak ve erkeklerin kamuda uzun saç ile görev yapmasının önü açılacak. Kravat takma zorunluluğu ise korunacak.

Başörtüsü için TCK değişikliği

Bu arada kamuda başörtüsü düzenlemesine ilişkin atılacak adımlar netleşmeye başladı. Kılık Kıyafet Yönetmeliğinin 5. maddesinde yer alan 'başı daima açık' ibaresinin kaldırılmasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. TCK'nın 112. maddesinin "eğitim-öğretimin engellenmesi" başlığı "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" olarak değiştirilecek. Mevcut yasada engel olunması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yeni düzenleme ile cezanın artırılması da gündemde. Bu maddenin "kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına engel olunması durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" olarak değiştirilmesi düşünülüyor. TCK'nın 115. maddesinde yer alan "cebir veya tehditle bir kimseyi, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan, açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" fıkrasına "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmaktan men eden kişi" ibaresi eklenecek. Yine aynı maddede "dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının" engellenmesi suç sayılıyor. Bu maddeye "bireysel" kelimesi de eklenerek ibadet etmenin önündeki engel kaldırılacak.