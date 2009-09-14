Erkek iğne yapacak diye karakolluk oldu

İzmir'in Foça İlçesi'nde, iğne yaptıracağı eşi için erkek hemşire görevlendirilmesine kızan emekli ziraat mühendisi 54 yaşındaki Sedat Sabancı, doktorla tartışıp karakolluk oldu. Sedat Sabancı, “Hasta Hakları Yönetmeliği hiçe sayıldı” dedi, erkek hemşire görevlendiren kadın doktoru hastane yönetimine şikayet etti. Doktor hakkında soruşturma başlatıldı.



Olay, geçen 10 Eylül günü saat 20.30 sıralarında Foça Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Sedat Sabancı, emekli öğretmen olan eşi 52 yaşındaki Yasemin Sabancı'yı idrar yolu enfeksiyonu şikayetine bağlı olarak antibiyotik iğnelerini vurdurmak için hastanenin acil servisine götürdü. Hastanın kontrolünü yapan servisten sorumlu nöbetçi doktor Selma Turan, iğneyi vurmak için kadın hemşire bulunmadığını söyleyip erkek hemşire görevlendirince ortalık karıştı.



Eşine erkek hemşirenin iğne yapacak olmasına kızan Sedat Sabancı, doktorla tartıştı. Öfkeli eş, Dr. Selma Turan'dan hastanede görevli kadın hemşire bulunmadığını belirten bir yazı vermesini istedi. Doktorun bu isteği reddetmesi ve tartışmanın büyümesi üzerine devreye hastane polisi girdi. Sabancı çifti ile Dr. Selma Turan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Olayın adli değil, idari bir konu olması nedeniyle taraflar serbest bırakıldı. Taleplerini dikkate almayıp iğne yapmak için erkek hemşire görevlendirdiği belirtilen Dr. Turan hakkında, Foça Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne şikayet dilekçesi veren Sedat Sabancı, ardından eşini 50 kilometre uzaklıktaki Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüp iğnesini vurdurdu.



Mağdur olduklarını ve mahremiyetlerine saygı gösterilmediğini savunan Sedat Sabancı, “Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 4. bölüm 21. maddesinde hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesinin esas olduğu açıkça belirtildiği gibi, yine aynı yönetmeliğin 7. bölüm 39. maddesinde hastalara saygılı davranma kuralları vardır. Hatta hasta haklarına göre hastanın doktor seçme özgürlüğü vardır. Emeklilerin yerleşim yeri olan Foça'da bizlere gösterilen bu saygısızlığı kınıyoruz” dedi.



Foça Devlet Hastanesi Başhekimi Salih Keleş ise doktor hakkında soruşturma başlattıklarını belirterek, “Hastanın şikayetini dinledik. Ancak bu tür konuları tek taraflı dinleyip yargısız infaz yapamayız. Doktorumuzun da ifadesine başvuracağız. Soruşturma sonucunda gereken ne ise o mutlaka yapılacak” diye konuştu